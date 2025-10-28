Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Guillermo Bermejo en l penal Ancón I: ¿Qué otros juicios y procesos afrontará el congresista sentenciado por terrorismo?
Guillermo Bermejo en l penal Ancón I: ¿Qué otros juicios y procesos afrontará el congresista sentenciado por terrorismo?

Guillermo Bermejo en l penal Ancón I: ¿Qué otros juicios y procesos afrontará el congresista sentenciado por terrorismo?

El sentenciado congresista Guillermo Bermejo fue recluido en el Penal Ancón I, considerado de máxima seguridad, donde cumplirá los 15 años de prisión a los que fue condenado por el delito de terrorismo, en la modalidad de afiliación o pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

