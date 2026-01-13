Rospigliosi dice que esperará informe de la Comisión de Constitución para definir futuro de escaño de Guillermo Bermejo

Escucha la noticia
El presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), afirmó que esperará que la Comisión de Constitución, dirigida por el fujimorista Arturo Alegría, emita un informe sobre si procede o no aplicar la figura de la “silla vacía” al encarcelado parlamentario Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo).
Desde fines de octubre, Bermejo cumple en el penal de Ancón I una sentencia de 15 años de prisión, en primera instancia, por afiliación terrorista. Esto a raíz de sus nexos con el grupo subversivo Sendero Luminoso en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
El Comercio reveló este martes que el ex dirigente cocalero, a pesar de estar en la cárcel desde hace dos meses y medio, aún mantiene su oficina en el Parlamento y a seis trabajadores a su disposición, incluyendo a tres que postulan al Senado y a la Cámara de Diputados en las elecciones generales de 2026.
“No estamos en el Poder Ejecutivo, el Congreso tiene procedimientos que son lentos, pero que hay que llevarlos a cabo, sino son cuestionados porque no se ha llevado adelante el debido proceso. No se puede declarar la vacancia, ni eliminar la oficina sin que antes haya una serie de informes legales”, manifestó al ser consultado por Canal N en el Hall de los Pasos Perdidos.
Rospigliosi indicó que el futuro de Bermejo “está en manos” de la Comisión de Constitución, pero remarcó que no sabe cuándo volverá a sesionar, al recordar que su institución está en receso parlamentario hasta marzo.
“Ha habido dos informes de asesoría legal y de la Oficina de Recursos Humanos y, con ese material, la Comisión de Constitución va a tener que dar una opinión. De acuerdo a eso, tomaremos una decisión [en el Consejo Directivo]”, expresó.
El presidente del Congreso, además, dijo que existe un debate, en el sentido de que si Bermejo debe ser vacado y eliminar su oficina aplicando la silla vacía o si debe ser reemplazado por su accesitaria, que en este caso es Zaida Arias, ex militante de Perú Libre.
“Ahora bien, para que se declare la vacancia y se elimine la oficina hay que tomar esa decisión antes. La decisión es si Bermejo es reemplazado o no, para esto también hay un debate. Hay normas legales, artículos constitucionales, no es sencillo. El Congreso tiene que realizar todos los procedimientos, así que esa es la situación ahora”, acotó.
En noviembre, Rospigliosi refirió que la decisión final se adoptaría, una vez que reciban un informe de la Oficina Legal del Congreso y se recoja la opinión de especialistas en derecho constitucional y derecho parlamentario. En ese momento, no mencionó a la Comisión de Constitución.
El Congreso dispone de S/38,903 al mes para mantener funcionando la oficina de Bermejo, congresista sentenciado por afiliación al terrorismo. Es decir, entre noviembre y diciembre, el Poder Legislativo ha desembolsado S/77,806. Este monto podría crecer si se toma en cuenta la gratificación por Navidad y el bono de 5 UIT a todos los trabajadores parlamentarios.
