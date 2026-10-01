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GUILLERMO BERMEJO FUE CLASIFICADO AL PENAL DE ANCÓN I
GUILLERMO BERMEJO FUE CLASIFICADO AL PENAL DE ANCÓN I
Por Karem Barboza Quiroz

El Ministerio Público (MP) pidió rechazar el recurso de nulidad presentado por el excongresista, Guillermo Bermejo, contra su condena de 15 años que se le impuso al ser hallado culpable del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

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