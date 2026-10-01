El Ministerio Público (MP) pidió rechazar el recurso de nulidad presentado por el excongresista, Guillermo Bermejo, contra su condena de 15 años que se le impuso al ser hallado culpable del delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

“Este Despacho Supremo concluye que la sentencia se encuentra debidamente motivada, al exponer de manera coherente las razones fácticas y jurídicas que sustentan la responsabilidad penal del recurrente (Guillermo Bermejo); no existiendo razones objetivas para estimar los agravios formulados en el recurso impugnatorio, debiendo confirmarse la decisión en todos sus extremos”, concluye la fiscalía.

Este viernes, la Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema evaluará el recurso de nulidad presentado por Bermejo Rojas, a fin de lograr su libertad. La audiencia será a partir de las 9:00 de la mañana.

La Procuraduría Antiterrorista, por su parte, también ha requerido que se rechace la nulidad presentada por el sentenciado y se confirme la condena.

En octubre del 2025, el exparlamentario fue condenado por la justicia peruana al acreditarse que se reunió con los cabecillas terroristas de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino (alias José) y Jorge Quispe Palomino (alias Raúl), durante los años 2008 y 2009. Además, de haber sido un colaborador para trasladar información senderista al extranjero.

Guillermo Bermejo ingresa al penal de Ancón.

Bermejo Rojas, quien llegó al Congreso de la República en el 2021 con el partido Perú libre (PL), viene cumpliendo condena en el Penal Ancón I, y hará uso de la palabra ante la sala suprema.

En su dictamen, enviado a la Corte Suprema -al que accedió El Comercio- el fiscal supremo Gilmer Jara, de la Primera Fiscalía Suprema Penal, señaló que los cuestionamientos presentados por el sentenciado exparlamentario contra los medios probatorios, respondían a una estrategia defensiva, que carecen de sustento y que no desvirtúan la “solidez del acervo probatorio” en su contra.

DICTAMEN FISCAL QUE PIDE CONFIRMAR LA CONDENA DE GUILLERMO BERMEJO POR PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN TERRORISTA SENDERO LUMINOSO

Y es que, para el representante del MP, contrario a lo que cuestiona el sentenciado excongresista, los hechos imputados en su contra fueron corroborados no solo con las declaraciones de los testigos y colaboradores eficaces; sino también con la existencia de informes de inteligencia que ubican a Bermejo Rojas en Huanta (Ayacucho), así como evidencias de sus desplazamientos y encuentros con personas posteriormente condenadas por terrorismo.

“Se advierte la concurrencia de suficientes elementos que acreditan la adscripción voluntaria, permanencia y sometimiento ideológico exigidos para el delito de afiliación a organización terrorista. Ello se evidencia en la conducta del imputado al concurrir voluntariamente a reuniones con mandos de Sendero Luminoso, recibir adoctrinamiento, suscribir compromisos y asumir encargos operativos, incluso con provisión de recursos para su ejecución. En consecuencia, el tipo penal se encuentra debidamente acreditado.” Fiscalía Suprema

En esa línea, el representante de la fiscalía puntualizó que los cuestionamientos a las declaraciones de los testigos o colaboradores, deben ser descartados.

Ello, porque si bien no vieron directamente el adoctrinamiento del sentenciado, no descarta ni desvirtúa que lo hayan situado en el grupo de personas que se trasladaron voluntariamente a las bases terroristas de SL, donde se reunió con mandos de la organización para recibir adoctrinamiento y encargos operativos en el extranjero.

Además, la fiscalía precisó que las declaraciones de testigos o colaboradores fueron valoradas adecuadamente, ya que no se trataba de coimputados en el mismo proceso, sino de colaboradores eficaces con situación jurídica resuelta mediante sentencia firme en otros casos, quienes brindaron información desde etapas iniciales y la ampliaron en el juicio oral.

Sumado a ello, refirió el fiscal, existen otros elementos de prueba como la “evidencia audiovisual”, tanto las fotografías como las capturas de videos realizadas al sentenciado.

“Estas declaraciones permiten reconstruir la secuencia de hechos imputados, dando cuenta del arribo de Bermejo Rojas a un campamento senderista en Huancamayo, aludiendo incluso a que esta sería una segunda reunión, donde sostuvo encuentros con mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso, lo que cuestiona seriamente su alegado deslinde con dicha organización (…)” Fiscalía Suprema

Por ello, para el Ministerio Público quedó establecido que Guillermo Bermejo Rojas “concurrió a la base terrorista voluntariamente”, previas las coordinaciones para su arribo, es decir, evidentemente bajo las reglas de la organización terrorista que definió el lugar y momento de dicha visita.

“Por tales consideraciones, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, es de opinión que se declare no haber nulidad en la sentencia del veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco venida en grado”, requirió.