El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) aseguró el lunes que desde diversos sectores se ha intentado “convertir” al presidente Pedro Castillo en una figura como la del expresidente Ollanta Humala y advirtió que su agrupación “no lo va a permitir”.

En esa línea, consideró que no otorgarle el voto de confianza al Gabinete Ministerial a cargo de Guido Bellido “es ser absolutamente irresponsable”, y dijo creer que así se hubiera designado a la “madre Teresa de Calcuta” como presidenta del Consejo de Ministros, hubieran recibido críticas de diversas bancadas del Parlamento.

“Nosotros podríamos poner a la madre Teresa de Calcuta de premier, pero no les va a gustar, porque lo que han querido hacer en estos meses es convertir a Pedro Castillo en Ollanta Humala y eso no lo vamos a permitir”, señaló en diálogo con la prensa.

“[Una denegación de confianza] es ser absolutamente irresponsable, no me sorprendería del fujimorismo o de esos sectores medio fascistas que existen en el Congreso porque son irresponsables y nos exigían a nosotros que firmáramos documentos para aceptar los resultados electorales y ellos fueron los primeros que no quisieron reconocer los resultados”, indicó.

En otro momento, Bermejo afirmó que Venezuela y Cuba no son dictaduras y calificó al Grupo de Lima como “lo más nefasto a nivel internacional” que ha hecho el país.

“No existe dictadura en Venezuela. [¿En Cuba?] Tampoco. El Grupo de Lima debe ser lo más nefasto a nivel internacional que hemos hecho en la historia del Perú”, manifestó.

