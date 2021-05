Conforme a los criterios de Saber más

El electo congresista por Perú Libre, Guillermo Bermejo, se habría reunido con el sentenciado terrorista de Sendero Luminoso, William Minaya Romero, alias ‘William’; y el aún acusado por terrorismo Ulser Pillpa Paitán, alias ‘Jhony’, según un nuevo informe elaborado por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote).

El documento, presentado por la Procuraduría Antiterrorismo en el marco del juicio oral contra Bermejo Rojas y de conocimiento de El Comercio, señala que dicha reunión se produjo en agosto del 2008, en Huanta (Ayacucho).

El informe muestra fotografías y notas de inteligencia que demostrarían el vínculo del acusado del electo parlamentario con personas procesadas por pertenencia a Sendero Luminoso.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

El viaje y reuniones

Según el informe 003-2021-DIRCOTE-PNP-CIVITI/E.E las reuniones que habría sostenido el acusado Bermejo Rojas entre 2008 y 2009 con diversas personas, algunas identificadas, eran coordinaciones previas para luego acudir personalmente al encuentro de los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino alias ‘José’ y Jorge Quispe Palomino alias ‘Raúl’.

Dicha información se recogió de las operaciones policiales e inteligencia en el 2008, tras elaborarse el atestado Nro.001-2008-DIRCOTE PNP-DIVITI del 14 de enero del 2008, donde se le inicia una investigación a Bermejo por el presunto delito de terrorismo.

De dicho trabajo policial, señala el documento, se pudo corroborar que el jueves 31 de julio del 2008, el electo congresista de Perú Libre abordó un ómnibus de la empresa Transportes Huamanga y a las 7:05 de la mañana del día siguiente arribó a la ciudad de Huamanga en Ayacucho.

Ese mismo día, a las 13:00 horas, la policía de inteligencia visualizó -según fotografías- a Bermejo Rojas junto a otras personas en la Plaza de Armas de Huamanga. De este grupo se identificó a tres personas.

“William Minaya Romero (polo blanco, en la vista de espalda junto al poste), Rocío Quispe Benites (de espalda y sentada junto a William Minaya Rojas). Otro sujeto al que se le denominó ‘orejón’ (para ser identificado de alguna manera en la operación de inteligencia)”, se indica en el documento.

Luego, a las 16:20 del 1 de agosto, Bermejo había llegado acompañado de William Minaya Romero, Rocío Quispe Benites y otro sujeto no identificado, al anexo de Manay-Huanta (Ayacucho) donde se llevaba a cabo una corrida de toros.

Según el informe policial, la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada de la Corte Superior Nacional en el expediente 12-2012-05001-SP-PE-01 emitió una sentencia condenatoria contra el acusado William Antonio Minaya Romero por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo- en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Actualmente, según documentos, viene siendo nuevamente procesado por la Segunda Sala Penal Transitoria, en atención al recurso de nulidad de la sentencia que lo absolvió del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en la modalidad de afiliación a organización terrorista, en agravio del Estado.

En agosto del 2011 fue capturado junto a su hermano Hugo Minaya Romero por el Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) de la Policía de Bolivia y expulsados de dicho país, tras ser requeridos por la justicia peruana al ser imputados de captar integrantes para la organización terrorista Sendero Luminoso.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Visitó a Ulser Pillpa en el penal

Luego, nuevamente en Huanta -dice el informe policial- el 3 de agosto del 2008, Guillermo Bermejo Rojas, William Minaya Romero y el identificado como Eloy Robles Carrión fueron captados ingresando a la radio emisora “Rumba” (ubicada en la calle Andrés Avelino Cáceres Nro. 435 Huanta-Ayacucho). En ese entonces la mencionada emisora tenía como gerente general a Edgar Morán.

“Aquí el actualmente procesado, Guillermo Bermejo Rojas, disertó en una entrevista relacionada a la presencia de tropas americanas en Ayacucho y otros temas”, se explica.

Según el informe policial de la Dircote, ese mismo día, “ luego de salir de la emisora radial, Guillermo Bermejo, William Minaya Romero y Eloy Robles Carrión, se dirigen al Penal de Huanta-Ayacucho, donde se verifica que ingresan a visitar a la persona de Ulser Pillpa Paitán (recluido en ese momento es ese centro penitenciario) ”.

Pero, ¿quién es Ulser Pillpa Paitán? Conocido con el alias de ‘Jhony’, se le acusa del delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en la modalidad de afiliación a organización terrorista, en agravio del Estado ante la Segunda Sala Penal Transitoria Especializada de la Corte Superior Nacional.

Pillpa Paitán es un conocido de la Policía Nacional. Según la policía, cuando Bermejo lo habría visitado en el penal, estuvo detenido por algunos meses acusado por el presunto delito de violación sexual. Posteriormente, el 17 de marzo del 2010 se le comenzó a investigar por presunto terrorismo (filiación) a través del atestado Nro.08-2010-DIRCOTE-DIVITR-DEPITAC-S/A.

Piden la extradición de terrorista Ulser Pillpa

En dicho atestado se indica que sería integrante del Comité de Apoyo de Huanta de la organización terrorista Sendero Luminoso junto a otras personas, entre ellas los hermanos William y Hugo Romero Minaya.

Fue detenido en marzo del 2010 en el operativo policial denominado “Génesis 2010”, pero un mes después se habría fugado de la carceleta de Huamanga. Luego, las autoridades de Bolivia lo capturaron en junio del 2011 y lo condenaron por el delito de narcotráfico.

En 2012, se procedió al pedido de extradición a través de la Resolución Suprema Nro.063-2012-JUS a pedido del Juzgado Supraprovincial que lo procesaba por filiación al terrorismo.

Y el tribunal que lo procesaba dispuso en ese momento “reservarse” el juzgamiento de Pillpa Paitán. Sin embargo, en el 2014 escapó de una cárcel de La Paz.

Según el informe policial presentado por la procuraduría, el 4 de agosto del 2008, Bermejo Rojas participa en una reunión junto a William Minaya y otros, en la denominada “Casa del Maestro” ubicada en la cuadra 1 de la calle Magisterial en Huanta (Ayacucho).

El informe finalmente señala que el personal de la DIVITI-DIRCOTE que estuvo a cargo de las labores de inteligencia en Huanta, llegaron a Pichari (Cusco) donde se realizaba el IV Festival Internacional de la Hoja de Coca -aunque no se precisa la fecha- y donde estuvo Guillermo Bermejo, William Minaya y Nelson Palomino, entre otros.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

Informe de la Dircote presentado por la Procuraduría Antiterrorismo.

“Posteriormente, Guillermo Bermejo Rojas toma una combi y se dirige a Lochegua, lugar donde aborda un bote y cruza el río internándose en la selva. Personal PNP deja las operaciones policiales por medidas de seguridad por ser una zona considerada de alto riesgo por la presencia de los DDTT-SL”, se indica.

El informe continúa con otras reuniones que habría tenido Bermejo el 29 de noviembre del 2009 en Ayacucho.

Cabe precisar que según la imputación fiscal, los presuntos hechos que se le atribuyen a Bermejo Rojas ocupan el marco temporal del 2008 y los meses de febrero y marzo del 2009.

Abogado desvirtúa documentos

Este diario se trató de comunicarse con Bermejo Rojas, pero no respondió. Su abogado, Ronald Atencio Sotomayor dijo que se trata de un documento que señala fechas que no se encuentran comprendidas en la imputación contra su patrocinado.

“La imputación es de fines del 2008 hasta febrero y marzo del 2009. Para nosotros, lamentablemente, se ha admitido un documento que supuestamente se hizo con labor de inteligencia en agosto del 2008, fines del 2009 y luego 2010, pero es redactado en el año 2021”, anotó.

En ese sentido, calificó de “raro” que se elabore ese informe pese a que en el 2008 fue realizado el trabajo policial y “esperan 11 años para redactarlo”. “No tiene nada que ver con la imputación porque las personas que aparecen en las fotos no están imputadas de manera directa ni indirecta, ni en su proceso”, afirmó.

Al mencionársele que las personas que aparecen en las fotografías presentadas en el informe policial han sido condenadas y otras acusadas por terrorismo, el abogado indicó que en dichos procesos “no fue involucrado” Bermejo.

“No sabemos exactamente si esas personas tienen procesos o en las sentencias que pudieran o no tener, nosotros no hemos sido citados, notificados, ni investigados ni anda que se le parezca”, anotó.

Indicó que si a su patrocinado “le toman una foto en la calle no se le puede vincular a un proceso judicial que tenga otra persona”.

Al ser consultado sobre la visita que -según la policía- hizo Bermejo al acusado por terrorismo Ulser Pillpa en agosto del 2008, Atencio Sotomayor dijo que recién conoce de ese hecho y que no ha podido conversar con el congresista electo de Perú Libre por encontrarse mal de salud, afectado por el Covid-19.

“No he podido conversar exactamente si este dato es cierto, si este hecho ocurrió o no con mi patrocinado, pero de lo que he conversado me refiere que no tiene ningún tipo de vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso, como él también la llama”, respondió.