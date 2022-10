El Ministerio Público solicitó que se modifique la medida de comparecencia con restricciones por el de prisión preventiva contra el legislador Guillermo Bermejo Rojas, investigado por el supuesto delito de afiliación a una organización terrorista.

El pedido de la fiscal Eneida Aguilar se sustenta en que Bermejo habría vulnerado la regla de conducta de no ausentarse de la localidad donde reside en Lima Metropolitana sin contar con permiso judicial tras, haber asistido a un evento que se realizó en México.

📌[#Ahora] Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evalúa solicitud de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra congresista Guillermo Bermejo, en proceso por presunto delito de terrorismo.

Entre los argumentos de la fiscal está que Bermejo no justificó adecuadamente su viaje a México, debido a que durante el viaje al Congreso de la República una licencia para no participar en una sesión plenaria por motivo de un viaje de carácter particular.

Ronald Atencio, abogado de Bermejo, afirmó que su defendido no tiene impedimento de salida del país, por lo que el viaje no fue ilegal ni una muestra de que no vaya a colaborar con el caso.

Al finalizar ambas partes, la jueza Soledad Barrueto anunció que dará su decisión dentro del plazo de ley.