El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, donde cumplirá la condena de 15 años de prisión efectiva impuesta en su contra por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Según precisó la entidad, el traslado se efectuará en cumplimiento de las disposiciones del Poder Judicial, “conforme a ley y con las medidas de seguridad correspondientes”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El pasado viernes, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional condenó al congresista por el bloque Juntos por el Perú–Voces del Pueblo–BM tras determinarse que se encontraba acreditada su afiliación a Sendero Luminoso, organización a la que, según el fallo, se le conocía dentro como “Che”.

La sentencia establece que Bermejo deberá permanecer recluido hasta el año 2040 y, además, se le impuso inhabilitación para ejercer cargo público o participar en elecciones por dos años una vez cumplida la pena.

El tribunal dispuso también el pago de S/100.000 por reparación civil y 7.800 días multa. En su resolución, el colegiado señaló que existen pruebas suficientes, como declaraciones de testigos, videos e informes, que acreditan su vinculación con la organización terrorista.