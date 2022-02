El congresista Guillermo Bermejo, de la bancada Perú Democrático, negó haber sido quien recomendó a su colega de bancada, Héctor Valer, como presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, negó haber tenido conocimiento de las acusaciones por violencia familiar contra el también legislador.

“No teníamos en el radar ese tipo de problemas que tenía Valer. Lo digo como compañero de bancada de él. De haberlo sabido, nuestra lectura hubiera sido totalmente diferente”, señaló ante la prensa.

Guillermo Bermejo se reunió esta mañana con Héctor Valer, quien sigue despachando como presidente del Consejo de Ministros a pesar del anuncio que hizo este viernes el presidente Pedro Castillo sobre una recomposición del Gabinete.

Sobre esta cita, el legislador aseguró que fue solo para hacer un balance sobre la situación política del país y descartó que haya sido para evaluar nombres para un futuro equipo ministerial.

Guillermo Bermejo negó haber planteado a Héctor Valer como nuevo primer ministro. (Canal N)





“Siempre me he alejado de ese tipo de lógicas, Siempre he dicho y lo voy a volver a decir, yo creo que en una situación como en la que está el Perú, tenemos que llamar a los mejores cuadros indistintamente de las tiendas políticas de las que vengan”, indicó.

En esa línea, descartó haber sido el responsable de recomendar a Pedro Castillo el nombre de Héctor Valer para ocupar el premierato. “No he participado de las conversaciones previas”, manifestó.

Además de su reunión con Héctor Valer este sábado, Guillermo Bermejo también acudió a una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, este viernes 4 de febrero.

