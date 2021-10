El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, señaló que asumirá cualquier amonestación que disponga la Comisión de Ética. Esta tarde, este grupo de trabajo aceptó investigar al legislador oficialista por haber marcado asistencia en la sesión del pleno del Parlamento, pese a que en ese momento se encontraba liderando un mitin a favor de la Asamblea Constituyente en Junín.

En declaraciones a la prensa a su salida de Palacio de Gobierno, donde sostuvo una reunión con el mandatario Pedro Castillo, indicó que no le preocupa que se le quite el sueldo y que la Asamblea Constituyente es uno de los objetivos de Perú Libre.

“Hay una mala costumbre de algunos congresistas de aparecer dos horas después en los plenos, muchos desparecen, van a sus despachos, dan entrevistas con ustedes, nosotros podemos hacer el marcaje [de asistencia] virtual, parte de nuestras obligaciones es representar al pueblo, la bandera de Perú Libre es la Asamblea Constituyente, si hay alguna amonestación, la asumiremos, creo que no corresponde, pero bueno, las cosas del sueldo no me interesan, veamos lo que propone la comisión”, aseveró.

La comisión de Ética tomó la decisión por 11 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Los legisladores que se opusieron fueron los oficialistas Kelly Portalatino, Waldemar Cerrón y Flavio Cruz Mamani.

Como se recuerda, Guillermo Bermejo fue cuestionado por diversos congresistas por haber marcado asistencia en la sesión del pleno del Congreso, pese a que estaba liderando un mitin a favor de la Asamblea Constituyente en Junín.

La bancada de Avanza País había pedido que se investigue a Bermejo y a Silvana Robles Araujo, también integrante de la bancada oficialista, por haber participado en este evento a favor de la Asamblea Constituyente en Huancayo el último miércoles, mientras se llevaba acabo una sesión del pleno del Congreso.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Karol Paredes (Acción Popular), señaló que en el caso de Robles no se marcó la asistencia y se cumplió con presentar los documentos correspondientes para justificar su inasistencia. Por ello, determinó que no proceda iniciar un proceso contra la legisladora.

