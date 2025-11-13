Guillermo Bermejo y la silla vacía: el camino que seguirá el Congreso y por qué todo apunta a que no se llamará a una accesitaria

En tanto, especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que el Congreso está en lo correcto al no convocar a un accesitario para que reemplace a Guillermo Bermejo. Ello porque su escaño no ha sido declarado vacante y porque, debido a que se fue sentenciado por un delito de terrorismo, correspondería que la curul quede vacía si se confirma su condena en una segunda instancia. Se trata de la figura conocida como la ‘silla vacía’.

Fernando Rospigliosi también indicó que la Oficina Legal del Congreso está elaborando un informe sobre el tema, el cual no tiene antecedentes, y se está recabando opiniones de especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario. Con todo ello, indicó que la Mesa Directiva planteará una postura y el Consejo Directivo del Congreso tomará una “decisión final”.

La condena de Bermejo y la "silla vacía"

La sentencia de Guillermo Bermejo, quien ingresó al Congreso por Perú Libre y hoy es parte de la bancada Juntos Por el Péru-Voces del Pueblo, se dictó el pasado 24 de octubre. Es de 15 años de prisión por filiación a la organización terrorista de Sendero Luminoso en el VRAEM. La condena se ejecutó de forma inmediata, por lo que el legislador hoy está recluido en el penal Ancón 1. Sin embargo, aún no se considera firme, ya que ha sido impugnada por su defensa ante la Corte Suprema.

El reglamento del Congreso, en su artículo 25, señala que en casos es lo que un congresista reciba una condena firme o tiene una orden de detención por más de 120 días, será reemplazado por un accesitario. Sin embargo, el artículo 15-A también establece que cuando un legislador recibe una condena firme por los delitos de terrorismo, narcotráfico, trata de personas o lavado de activos, se da la “pérdida del escaño parlamentario”. Es decir, no corresponde que ingrese un accesitario.

Al ser la primera vez que ese artículo entraría en efecto, se genero una polémica en torno a si el Congreso debía convocar o no al accesitario que reemplace a Guillermo Bermejo mientras su caso se resuelve en segunda instancia, proceso que podría demorar varios meses y que incluso podría resolverse más allá de julio del 2026, cuando el actual Congreso cese funciones. En su caso, su accesitaria sería Zaira Arias, exmilitante de Perú Libre hoy distanciada del partido cerronista.

El último lunes, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que la Procuraduría del Congreso había emitido un informe donde se “sugiere no disponer la activación del procedimiento de reemplazo por accesitario, en tanto dicho mecanismo no se encuentra previsto para el caso”. Añadió que ese informe iba a ser derivado a la Oficina Legal del Congreso y que luego de ello, la Mesa Directiva “tomará una posición que será una recomendación para que el Consejo Directivo tome la decisión final”.

Ese mismo día, Zaira Arias, quien cataloga al Congreso como una dictadura y se muestra a favor su disolución, acudió al Palacio Legislativo para exigir su “incorporación provisional” como accesitaria de Guillermo Bermejo. Según recogió un informe de Panamericana, su postura es que, como la sentencia aún no es firme, no se aplica la figura de la pérdida de escaño y corresponde que se le convoque mientras el caso se defina en segunda instancia.

Su llegada al Parlamento vendría de la mano con todos los beneficios económicos, políticos y funcionales de cualquier legislador, aunque ella alega que solo cobraría un monto equivalente al sueldo mínimo. “No he cambiado de postura, este Congreso se tiene que ir a su casa (…) Estar en el Congreso no significa ser parte de la tiranía o la dictadura. Quiero estar ahí para seguir enfrentada a la tiranía”, afirmó Zaira Arias el último lunes.

Este miércoles, consultado por la exigencia de Zaira Arias de ingresar al Congreso, Fernando Rospigliosi aseguró que “el Congreso no va a aceptar chantajes, ni violencia, ni gritos, ni pataleos, ni lloriqueos. No. Aquí nos vamos a atener estrictamente a lo que dice el reglamento y la ley y los procedimientos del Congreso son así (…) Nadie le va a imponer al Congreso nada con violencia, pataleos o lloriqueos. Que se olviden de eso. Eso no va a ocurrir mientras yo esté acá”.

El titular del Legislativo reiteró que el informe de la Procuraduría ya está en manos de la Oficina Legal e indicó que también están consultando con constitucionalistas y especialistas en Derecho Parlamentario de cara a tomar una postura. Sin embargo, no pudo precisar cuánto tiempo tomaría esto. Esta semana, recordó, los legisladores están en semana de representación, por lo que recién podría haber reunión de la Mesa Directiva y del Consejo Directivo a partir de la próxima semana.

No corresponde llamar a accesitario

César Delgado Guembes, abogado constitucionalista y ex oficial mayor del Congreso, coincidió en que la sentencia de Guillermo Bermejo aún no puede ser considerada firme porque fue impugnada ante la Corte Suprema. Sin embargo, añadió que, por ello mismo, tampoco no se puede declarar la vacancia de su cargo para llamar a la accesitaria. “Él sigue siendo congresista mientras no se resuelva la apelación que ha presentado (…) mientras no hay una resolución firme y definitiva”, dijo a El Comercio.

Añadió que el hecho de que esté actualmente encarcelado es lo que hace que se especule con la convocatoria de su accesitaria. No obstante, precisó que ello tampoco se podría aplicar por la naturaleza del delito por el que se procesa a Guillermo Bermejo (terrorismo) y su inclusión en el citado artículo 15-A del Congreso.

“Si se convocara a la accesitaria, sería sobre el supuesto de que la persona a la que reemplaza ha sido sancionada por cualquiera de los delitos que indica el artículo 15-A”, dijo. “Si existe una sentencia, aun cuando en este caso no sea todavía una sentencia firme, debido a que la sentencia recae sobre uno de los delitos indicados en el artículo 15ª, me parece que no cabe hablar de la el reemplazo por el accesitario”.

Delgado Guembes también recordó que el espíritu del artículo 15-A es ser una sanción al partido que llevó como candidato al Congreso a un candidato con proceso por esos delitos graves. En el caso de Guillermo Bermejo, su proceso por filiación terrorista ya era conocido y estaba en pleno desarrollo cuando postuló con Perú Libre y fue elegido congresista por Lima.

El constitucionalista Aníbal Quiroga remarcó que para que la Zaira Arias acceda a la curul de Guillermo Bermejo, esta tendría que haber sido vacada. “Si un congresista pide licencia, o se enferma, o lo operan, no se llama al accesitario. El accesitario entra al Congreso y ocupa la posición del congresista original cuando se produce su vacancia, que se produce por muerte o por la declaración de vacancia del Congreso. ¿La curul de Bermejo ha sido vacada? No, porque para ello debe tener una sentencia firme”.

Para el jurista, Guillermo Bermejo “está en la cárcel, pero no puede ser vacado. Es como si estuviera ausente, de licencia o con un impedimento físico para ir al Congreso”. “En esa situación, jurídicamente no corresponde su vacancia y si no es vacante, no puede llamar a accesitaria. Corresponderá cuando tenga la sentencia firme y, por mérito de la sentencia firme, el Congreso declare su vacancia”, precisó. A esto se suma la inclusión del delito de terrorismo entre los delitos por los que, si su sentencia se declara firme, correspondería la “pérdida del escaño”. Por lo tanto, concluyó que “en ningún caso corresponde llamar al accesitaria” bajo las circunstancias actuales.

En cuanto a cómo esta actuando el Congreso frente a este tema, opinó que es regular que la presidencia del Congreso pida informes legales como una medida de precaución ante la posibilidad de que la curul de Bermejo quede vacante, sobre todo al ser una situación sin precedentes. Por delante, añadió, solo queda esperar a lo que resuelva la segunda instancia. “Si la segunda instancia revoca y lo absuelve o revoca y anula, entonces regresará al Congreso. Y si la segunda instancia confirma, entonces ahí recién se [declara la vacancia y la pérdida del escaño]. Por ahora, no cabe otra cosa más que esperar”, dijo.

En la misma línea, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco consideró que si bien Fernando Rospigliosi ha indicado que están pidiendo informes a la Oficina Legal y a especialistas, “en realidad, el Congreso no va a poder tomar ningún tipo de determinación, porque falta la ratificación para que sea una sentencia firme. Mientras tanto, el proceso continúa y si hay una sentencia firme, a razón del delito que ha cometido, no podrá ser cubierto por el accesitario”.

En cuanto al pedido de “incorporación provisional” que plantea Zaira Arias, José Cevasco coincidió en que este no es procedente. “Eso sucede cuando son casos no contemplados en el artículo 15-A. Supongamos que un congresista es sentenciado por corrupción, que no está en el 15-A. Allí, con sentencia firme, el Congreso declara la vacancia, comunica al Jurado Nacional de Elecciones y ellos extienden la credencial al ciudadano que entra como accesitario. Eso contempla el artículo 25 del Reglamento del Congreso para casos regulares”, explicó.

“Pero en este caso, el 15-A establece expresamente cuando no corresponde el accesitario. Son cuatro tipos de delitos, entre los que está terrorismo. Entonces, la señora (Zaira Arias) no puede decir ‘llámenme, me incorporo". El procedimiento no ha concluido, tiene que haber sentencia firme. Y eso es en el supuesto de que no sea el delito de terrorismo. Como sí lo es, peor todavía. En ambos casos se necesita la sentencia firme”.

El reclamo para el ingreso del accesitario se da, consideró Cevasco, debido a que Guillermo Bermejo fue detenido y recluido en un penal cuando su sentencia aún no es firme. “Si él no estuviera recluido, estaría en libertad, trabajando hasta que exista una sentencia firme”, indicó.