Guillermo Bermejo y la silla vacía: el camino que seguirá el Congreso y por qué todo apunta a que no se llamará a una accesitaria
Guillermo Bermejo y la silla vacía: el camino que seguirá el Congreso y por qué todo apunta a que no se llamará a una accesitaria

Guillermo Bermejo y la silla vacía: el camino que seguirá el Congreso y por qué todo apunta a que no se llamará a una accesitaria

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, aseguró este miércoles que no accederán a “chantajes” en torno a la decisión de convocar a un accesitario que ocupe la curul del congresista Guillermo Bermejo, sentenciado a prisión por terrorismo. Esto en referencia a los pedidos hechos por su accesitaria, la exmilitante de Perú Libre Zaira Arias, para que se le convoque a asumir ese escaño.

