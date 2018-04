El congresista Guillermo Bocángel, uno de los que protagoniza los videos grabados por Moisés Mamani, envió un documento a su colega Úrsula Letona para pedirle disculpas por las expresiones que se le escuchan decir en dichos videos.

"Vengo a pedir las disculpas del caso y brindarle, a usted y su digno esposo, las dispensas y satisfacciones del caso, pretendiendo con esta comunicación para con usted pueda entender que también he sido víctima de una provocación innecesaria de la cual, aunque no me siento orgulloso, tampoco me siento responsable", escribió en este documento el congresista Guillermo Bocángel.

El parlamentario se refirió así al video en el que aparecen, tanto él como Kenji Fujimori, tratando de convencer a Moisés Mamani de que vote en contra de la vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuzynski (PPK).

En el diálogo, Kenji Fujimori indica que otros congresistas de Fuerza Popular como Úrsula Letona han recibido aportes de la constructora Odebrecht.

“Kenji Fujimori: Letona, Alcorta y Galarreta (se escucha interrumpido) recibieron plata de Odebrecht […]”, es lo que dice el congresista según reportó el diario Correo.

En su carta de disculpas, Bocángel señala que esta conversación estuvo "preñada de expresiones subjetivas, fanfarronescas y sin sentido expreso de veracidad ni de vocación para serlo, en un acto ligero de quienes conversaban en dicha reunión".

Parte final de la carta enviada por el congresista Guillermo Bocángel a Úrsula Letona. (El Comercio) El Comercio

En ese sentido, reconoció que podía atribuirse responsabilidad ética, mas no penal por considerar que no cometió delito de difamación contra Letona o algún otro congresista. Guillermo Bocángel aseguró que no configura este ilícito penal ya que el diálogo fue privado y sin intención alguna de ser difundido.

Cabe recordar que Úrsula Letona se pronunció ante la difusión de la conversación completa entre Fujimori, Bocángel y Mamani, y calificó como "patrañas" los dichos por los congresistas no agrupados. También exigió una "rectificación", caso contrario, aseguró que recurriría a mecanismos legales.

- La explicación bajo análisis -

El artículo 132 del Código Penal, donde se habla del delito de difamación, señala que "el que, ante varias personas, reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación" recibirá una pena de prisión no mayor de dos años y desde 30 hasta 120 días multa.

Aunque esta tipificación puede ser interpretada como algo favorable según la explicación de Guillermo Bocángel, el abogado penalista Vladimir Padilla consideró que no es excusa para no aplicar la difamación en este caso.

"Ha habido un grupo de personas en el cual se le atribuye una cualidad a otra. Por ese lado, ya se configuró el tipo penal. La conversación se está dando sobre el cómo pruebas eso. (Guillermo Bocángel) está reconociendo que dijo lo que se ve en el video. Se podrá discutir la validez de la prueba, pero el delito ya está confirmado", dijo Padilla a El Comercio.

Sobre las palabras que se le oyen decir a Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, el penalista señaló que se debía aplicar la injuria, mientras que la difamación se puede considerar por tratarse de una reunión entre varias personas (Kenji, Bocángel y Mamani).

"Si estoy hablando ante tres o cuatro personas, hablamos de una injuria difamantoria porque ya hay una posibilidad de que se difunda. El Código Penal considera el riesgo de la difusión, no que los dichos se produzcan con esa finalidad expresa", indicó.