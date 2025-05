El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adriánzen, se pronunció este miércoles sobre el paradero de Ilan Heredia, hermano de la ex primera dama Nadine Heredia, quien se encuentra prófugo tras ser condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de activos.

El Poder Judicial emitió una orden de ubicación y captura internacional tras la lectura íntegra de la sentencia contra Ollanta Humala y su esposa, quienes también fueron sentenciados por lavado de activos agravado.

Adriánzen aclaró que el Ejecutivo no ha recibido información oficial sobre el paradero de Ilan Heredia. En conferencia de prensa, señaló: “Nosotros como Ejecutivo no tenemos ninguna noticia y tampoco hemos recibido, ni de Brasil ni de ningún país, ninguna información de que se le haya concedido asilo y demás. Quiero advertir que no guarda con el poder ejecutivo ningún tipo de relación, a diferencia de lo que significaba la señora Heredia, que en su condición de primera dama podría haber tenido alguna aproximación o vinculación, no es el caso del señor Heredia”.

La medida de captura internacional contra Ilan Heredia fue dispuesta el pasado martes por la jueza Nayko Coronado, tras la condena a Humala y Nadine Heredia.

Según informó la Fiscalía, el hermano de la ex primera dama se encuentra en Brasil, lo que motivó el pedido de extensión de la captura a nivel internacional.

“Se ha tenido conocimiento de que el señor Ilan Heredia Alarcón no se encuentra en territorio peruano, sino que por el contrario se encuentra en territorio brasileño”, indicó la fiscal del Equipo Especial para el caso Lava Jato.