El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse sobre la controversia con el Perú por la isla Santa Rosa de Loreto y esta vez dirigió sus críticas hacia la prensa de su país. En un reciente mensaje, el mandatario acusó a algunos medios colombianos de asumir la posición peruana frente al diferendo territorial.

“Más de un siglo, dos siglos de vida republicana, perdiendo territorio y solo hasta este gobierno es que detenemos la pérdida del territorio y ahora nos insultan desde la prensa colombiana, porque lo estamos haciendo”, señaló Petro.

“Y entonces ponen a hablar la voz oficial del Perú, que obviamente no está de acuerdo con lo que decimos, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano. Ahora sí entiendo por qué perdimos a Panamá, no me había dado cuenta, pero es por eso. Ya a través de esos medios de comunicación, ayer nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia, son apátridas”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado jueves 7 de agosto, durante una ceremonia oficial en Leticia, en la frontera con la región peruana de Loreto, Petro expresó su rechazo a reconocer la soberanía peruana sobre Santa Rosa.

“La ley por medio de la cual se crea el distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral”, afirmó, acusando al Perú de “violar el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”.

Agregó que “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte, desde Japón, respondió el pasado domingo con un mensaje a la Nación.

“Mantengamos la calma y estemos unidos”, expresó. La mandataria recordó que el Tratado Salomón–Lozano de 1922 y el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 establecen que “nuestra isla Chinería con su capital Santa Rosa es peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos. De ninguna manera”.