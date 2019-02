Gutiérrez considera que la JNJ debería poder sancionar a jueces por sus fallos

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, solicitó que en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se regulen sanciones a los jueces por los fallos que emitan a fin de evitar que, en el futuro, los magistrados puedan flexibilizar delitos u obstaculizar investigaciones.

“¿Por qué (el ex juez) César Hinostroza pudo hacer casi imposible el delito de lavado de activos con un fallo o pudo flexibilizar los delitos de violación o agresión sexual a menores de edad? Porque él sabía que no iba a ser sancionado por sus fallos porque no era un parámetro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, indicó en entrevista con RPP.

Walter Gutiérrez destacó que la JNJ “es el vértice del sistema de control de la magistratura”, por lo que debería incluir en su ley estas nuevas competencias que permitan fiscalizar la labor de los magistrados.

“La Junta Nacional de Justicia es el vértice del sistema de control de la magistratura y creo que eso tiene que estar recogido expresamente en la ley y tiene que estar desarrollado porque, lo que hemos aprobado el 9 de diciembre, le ha dado nuevas competencias. Era menester regularlas y no se ha regulado”, dijo.

Asimismo, el defensor del Pueblo recordó que jueces y fiscales desconocen los fallos vinculantes del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana o de los plenos casatorios, lo que ha llevado a casos de prisión preventiva como el del suboficial PNP Elvis Miranda, encarcelado por abatir a un presunto delincuente durante una persecución.

En ese sentido, Wálter Gutiérrez solicitó al Parlamento que se corrijan los errores "materiales" que existen en la norma recientemente aprobada.

“Hemos acordado que vamos a enviar una comunicación al Congreso para decir cuáles son los errores materiales que se pueden solucionar antes que la autógrafa llegue (al Ejecutivo). Si llega y el presidente la promulga, como son errores materiales, puede ser vía errata”, acotó.