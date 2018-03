Hace doce semanas, el Tribunal Constitucional dejó al voto el recurso de hábeas corpus que interpusieron el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para solicitar su libertad a fin de afrontar en comparecencia la investigación que se les sigue por el presunto delito de lavado de activos.

La situación penitenciaria de la pareja –que la próxima semana cumple ocho meses de prisión preventiva– aún no se define en el seno del pleno constitucional. Incluso, fuentes del TC informaron a El Comercio que el magistrado Carlos Ramos –quien no participó en la audiencia del pasado 21 de febrero– recién se avocó a esta causa la semana pasada. “Revisará el video de la audiencia”, indicaron.

Las fuentes también señalaron que en el pleno del TC existe bastante cautela sobre este caso, ya que se trata del caso de un ex mandatario.

A ello se suma el hecho de que, desde hace más de un mes, el ex viceministro de Justicia del gobierno humalista Roger Rodríguez Santander se encuentra trabajando en el gabinete principal de asesores del TC.

Cabe indicar que Rodríguez solicitó licencia en el organismo constitucional cuando ocupó el mencionado viceministerio en el gobierno de Humala.

Este Diario ubicó al ex funcionario en la sede del TC y confirmó que labora como “coordinador de una comisión”.

Sin embargo, negó tener alguna influencia en la resolución que se va a emitir.

“Lo único que le puedo decir con respecto a eso es que jamás he conocido personalmente al ex presidente Humala y a su esposa, yo fui viceministro porque me lo solicitó el ex ministro Aldo Vásquez”, comentó.

—Esperan resolución—

La semana pasada, los abogados de la pareja nacionalista, César Nakazaki y Alberto Otárola, cumplieron con alcanzar sus respectivos informes absolviendo las interrogantes que les formularon los magistrados tras la audiencia de hábeas corpus.

Otárola invocó a los magistrados a resolver la causa, ya que se trata de la libertad de dos personas.

“Para todos los efectos ellos siguen presos, lo que pedimos es diligencia para resolver este tema”, remarcó en diálogo con El Comercio.

El abogado negó que las recientes declaraciones del ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata –tomadas la semana pasada en Brasil y en las que ratificó la versión de que entregó US$3 millones para la campaña presidencial de Humala del 2011– puedan tener un efecto en la decisión del TC.

“No, porque las declaraciones del señor Barata se dan en un contexto donde se está recogiendo la información”, acotó.

