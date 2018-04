El fiscal Oliver Chávez, integrante del equipo especial del Caso Lava Jato, afirmó que “hablar de lentitud o parsimonia” en la investigación preliminar en contra de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos “no es justo”. Agregó que están dentro de los plazos de ley.

“Hablar de lentitud o parsimonia o falta de celeridad no es justo en este caso, los plazos se están cumpliendo de manera bastante razonada, lo que ocurre es que la reserva de la investigación no permite ir alertando a la ciudadanía de cada paso que se da en la investigación precisamente para cautelar esta”, manifestó.

En el programa “Sin reservas”, producido por la fiscalía, Chávez explicó que tienen ocho meses como máximo para concluir la investigación preliminar contra Villarán de la Puente. Añadió que solamente van en los cuatro, pero que tras los allanamientos realizados a dos propiedades de la ex autoridad, pronto se formalizará la investigación preparatoria contra esta.

“La investigación seguida contra la ex alcaldesa tiene a la fecha cuatro meses de duración. De modo, que no solo se encuentra dentro del plazo máximo, sino que ni siquiera supera el 50% de la duración trazada por el Ministerio Público”, refirió.

El fiscal Chávez también sostuvo que antes de abrir investigación preliminar a Susana Villarán, su despacho tuvo que corroborar la información proporcionada por los aspirantes a colaboradores eficaces en este caso.

También negó que exista una actuación discriminatoria por parte del Ministerio Público con relación a la ex alcaldesa.

Detalló que la fiscalía no puede solicitar la prisión preventiva de Susana Villarán, porque la investigación en su contra aún está en una etapa preliminar.

Sin embargo, destacó que la ex autoridad edilicia así como su ex gerente municipal José Miguel Castro, también investigado por los aportes de Odebrecht y OAS a la campaña del No a la revocación, tienen una orden de impedimento de salida del país.

“El riesgo de figa está contralado hasta el momento, el proceder de la fiscalía está transitando por el camino correcto”, expresó.

El allanamiento en playa Arica

En otro momento, el fiscal Chávez dijo que si decidieron allanar la casa de Susana Villarán en la playa Arica fue porque en su vivienda de Miraflores no encontraron ni siquiera su ropa.

“Cuando se ejecutó el allanamiento en Miraflores, se pudo advertir que ese inmueble no tenía documentos e información relevante, incluso se advirtió que ni las prendas de la investigada estaban en el recinto”, sostuvo.

Chávez señaló que la diligencia realizada en plata Arica sí les permitió incautar documentos, computadoras y teléfonos.