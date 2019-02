¿Habrá divorcio entre PpK y el Ejecutivo?: responden uno a uno los oficialistas

Luego de que Carlos Bruce afirmara que nueve de 11 integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio está a favor de apoyar la labor del presidente Martín Vizcarra, El Comercio se comunicó con cada uno para verificar ese dato y conocer qué tan cómodos se sienten como oficialistas.

¿Sienten que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo? ¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno? ¿César Villanueva debe hacer más esfuerzos de acercamiento?

Esas tres preguntas fueron planteadas a los parlamentarios, con algunos matices producto de sus respuestas. El único que no nos atendió fue Alberto Oliva, pese a las insistencias.

►Carlos Bruce

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

No.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Es difícil para mí saber qué es lo que aspiran [los que se oponen a seguir siendo oficialistas] o cuáles son sus conflictos ideológicos. Es algo que se le debería preguntar a ellos. Por suerte la mayoría de la bancada piensa distinto. Si la mayoría tiene una posición, esa es la posición de la bancada.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

No tengo ningún inconveniente de coordinar con el primer ministro. Ha habido algunas reuniones. La mayoría de las coordinaciones las hacemos con el presidente mismo. Pero encantado de coordinar con el primer ministro.

►Clemente Flores

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

Tuvimos hace un mes una reunión con el presidente, donde acudió la mayoría. Decidimos respaldar al presidente Vizcarra.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Hemos sido elegidos por PpK, tenemos una bancada. Podemos tener discrepancias internas, pero tenemos que entrar en consciencia de que debemos respaldar al Gobierno.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

Nos hubiera gustado que el premier impulse lo hecho con otras bancadas también con nosotros. Es el propio presidente el que ha gestionado el acercamiento con la bancada de PpK. Algo así sería positivo.

►Gilbert Violeta

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

No le encuentro un fin práctico a esta discusión. La relación de la bancada con el gobierno nunca fue fluida. Ahora solo es más evidente.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Depende de establecer una relación de respeto de ambas partes, bancada y gobierno. En este punto creo que el Premier nunca logró ser un puente de comunicación y coordinación fluido.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

Efectivamente, el señor Villanueva debería ayudar más al presidente en este objetivo.

►Jorge Meléndez

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

Yo he declarado bastante sobre eso. Sería irresponsable crear una nueva crisis con el Ejecutivo cuando se está intentando reconstruir y retomar una relación.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

La coordinación ha mejorado. Ha habido una situación de enfriamiento en algún momento, pero ya lo habíamos superado.



Hemos tenido reuniones con ministros, con varias personas del Ejecutivo. El partido tiene una postura, pero no es el partido en sí, son algunos dirigentes. Las reuniones que se darán van a definir mejor las cosas.

► Moisés Guía Pianto

—¿Siente que la bancada de peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

No tendría por qué, porque no todos somos de Peruanos por el Kambio, algunos somos invitados. Yo particularmente soy invitado. Hoy día ha salido Bruce, quien ha dicho que los que están apoyando al Ejecutivo en la bancada somos nueve. Yo creo que en eso está ahorita la bancada. Son nueve que están apoyando y dos creo que tienen diferentes pensamientos.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Cuando uno gobierna es parte de poder también […] decidir algunos temas dentro del Ejecutivo. Por lo menos, tener posibilidad de que nos convoquen para temas especiales y fundamentales, porque si no estamos juntos, cada uno hará lo que crea conveniente y esa sí es mi preocupación, porque los ministros no sé cuánto sepan del plan de gobierno de PpK.



Parece que pocos o nadie lo ha leído y me gustaría que ahí el Ejecutivo responda frente a eso. Si es que ellos se sienten identificados con el plan de gobierno de PpK nosotros los vamos a apoyar. En mi caso particular, he asumido la promesa del presidente Vizcarra de que va a respetar la posición de la iglesia católica evangélica. El día que él no lo respete y tenga otra tendencia como la bancada de los liberales, no tengo nada que hacer ahí. Ahí sí tendría ya que irme.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

No más esfuerzo, es su obligación. Para eso es un primer ministro. El primer ministro tiene la obligación de coordinar con todas las bancadas, en especial con la bancada de gobierno, que gracias a esa bancada que ha trabajado y se ha esforzado él es primer ministro.

—¿Considera que la actitud que ha tenido hasta el momento ha sido la adecuada?

No creo que la adecuada, pero no creo que tampoco lo pueda juzgar. Creo que ya tiene que entender que hay una bancada oficialista por la cual él tiene que ser agradecido.

► Mercedes Araoz [respondió vía Whastapp a las 3 preguntas]:

Desde nuestras últimas conversaciones con el presidente, la relación se ha vuelto más fluida y hay mayor coordinación con el Ejecutivo. Los que no van a las reuniones seguramente desconocen esas mejoras. En mi caso coordino mucho con el ministro de Economía, con cancillería y Mincetur, ya que participó en las comisiones de Economía, Presupuesto y RR.EE., y también lo hago con otros ministros, como los de Justicia, Cultura, Energía y Minas, entre otros, por afinidad temática.



No creo que debamos marcar distancia con el Ejecutivo, fuimos electos juntos y yo veo al Gobierno de Vizcarra seguir la línea de nuestro plan de gobierno. Siempre hay mejoras que hacer, y se las haremos saber al presidente, que siempre tiene puertas abiertas, y a su equipo. Por eso no considero necesario un divorcio con el Ejecutivo. Cuanto más coordinación es mejor y debe venir de ambas partes.

► Juan Sheput

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

No he pensado en eso.

—¿Eso es que considera que sí o no?

No he pensado en eso. Esa es mi posición.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Creo que lo fundamental es que se articulen políticas públicas a mediano y largo plazo sobre la base de la discusión interna política. Que la agenda gubernamental contemple la posición de la bancada en lo que se refiere en el respeto al plan de gobierno y juntos se reflexionen sobre ello. Se tiene que entender que bancada y Ejecutivo no son compartimentos estancos, sino dos pilares del mismo Gobierno.

—¿César Villanueva debe hacer más esfuerzos de acercamiento?

No. Eso depende del presidente.

► Sergio Dávila

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

Para nada. Yo he sido bien enfático en que Peruanos por el Kambio como partido político ha decidido cambiar el nombre, [pero] eso no debe afectar en absoluto el apoyo de bancada oficialista que se llama así para el Ejecutivo. Es más, yo creo que cualquier cambio que exista como partido no tiene por qué la bancada oficialista adoptar esa posición. Muy por el contrario, debería quedarse únicamente como bancada oficialista.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

La relación con el gobierno siempre ha sido buena. […] El hecho de que haya habido y se haya retirado el ex presidente y no que no haya continuado al manejo del partido no significan que las cosas tengan que cambiar. Muy por el contrario, nosotros como bancada oficialista mantenemos una buena relación. Es más, el lunes tenemos reunión con el presidente justamente para hacer una evaluación de todo el trabajo, la gestión y ver qué medidas se pueden adoptar ante las emergencias que se están ando.

—¿Van a tocar el tema de sus comentarios y si continúan como bancada oficialista y la definición de su relación con el Ejecutivo?

Mira, el presidente creo que está más abocado a la parte de gobernabilidad del país que en la parte de un tema coyuntural de lo que significan bancadas. Yo creo que él más está preocupado ahora por los desastres que están ocurriendo en el centro y sur del país. Lógicamente tocar el tema de bancada, pero no discrepo, sinceramente. Para mí la bancada oficialista debe mantenerse como bancada oficialista, como tal.

—¿Quiénes están invitados?

Estamos invitados toda la bancada. Si es que alguno no va por alguna razón, tendrá que dar la excusa. En todo caso, si alguien decide abrirse de la bancada oficialista tampoco podemos cerrar la puerta.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

El presidente es quien nos convoca a nosotros como bancada oficialista y lógicamente que el primer ministro tiene que dialogar con todas las bancadas. Las nuevas y las antiguas. Lógicamente lo ideal es que se dé una preferencia a la bancada oficialista, eso ya depende directamente del criterio del primer ministro.

►Ana María Choquehuanca

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

No deberíamos marcar distancia, porque somos la bancada oficialista que es considerada así no por voluntad propia, sino porque así es como se denomina las bancadas que pertenecen al gobierno que ha ganado las elecciones.

—¿De qué depende una mejor relación con el Gobierno?

Una mayor comunicación. Una mejor voluntad también de parte de la PCM. Hay varias cosas ahí.

—¿César Villanueva debe haber más esfuerzos de acercamiento?

Claro que sí. Siempre son necesarios los esfuerzos.



►Janet Sánchez

—¿Siente que la bancada de Peruanos por el Kambio debe marcar distancia del Ejecutivo?

Hace dos años y medio comenzamos esta gestión. Sacamos un presidente, venimos lidiando con el Ejecutivo, indicando que necesitamos mejores coordinaciones, un plan en conjunto. Este problema está desde el día uno. Hoy, al parecer, se nota un poco más la descoordinación por algunos comentarios durante la gestión del presidente Vizcarra, y no necesariamente por él, sino por el primer ministro. Dijo que el mandatario no tiene partido ni bancada, que la reforma las sacaron solos. Depende mucho del pensar este momento para replantear nuestra posición de ser o no ser. Más allá de ello, creo que las cosas que hace bien el Ejecutivo hay que apoyarlas, no por el presidente ni por el Gobierno, sino por la gobernabilidad. Las cosas que se hagan mal, como cuando hay actos de corrupción de por medio, eso debe ser denunciado. Si eso no nos hace oficialistas, entonces, ya de manera muy persona, te digo que no soy oficialista.

—¿César Villanueva es, entonces, uno de los responsables de la situación actual?

Ha habido muchos desaciertos en las declaraciones que ha hecho el primer ministro. Considero que las políticas públicas que saque el Gobierno hay que apoyarlas, claro, cuando sea lo correcto. No vamos a proteger alguna política pública que vaya en desmedro de algún grupo social o contra la población.

—¿Qué podría acercarlos al Gobierno, al margen de una actitud distinta por parte del primer ministro?

El hecho de tomar las opiniones de la bancada, por ejemplo. Hemos sido respetuosos de la prerrogativa del presidente, siempre. Pero entendemos que debemos tener la primera comunicación sobre disposiciones importantes que se den. La prensa a veces pregunta sobre decisiones importantes que toma el Gobierno y los congresistas de su bancada no sabemos nada. Debemos tener conocimiento. Las decisiones son de él, pero requerimos consideración y respeto.