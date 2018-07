Hamilton Castro dijo no conocer resolución que lo separa del Caso Lava Jato

El fiscal Hamilton Castro dijo este viernes no conocer la resolución del Ministerio Público que lo separa del Caso Lava Jato, a su llegada de París, Francia, donde interrogó al publicista y asesor político Luis Favre.

Según declaró a la prensa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, este lunes dará un informe al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre la audiencia que sostuvo el mencionado publicista.

“Vamos darle cuenta al fiscal de la Nación de la audiencia en París [donde interrogaron a Luis Favre]. Acabo de llegar y no he visto la resolución y no he estado informado”, manifestó.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la resolución que da cuenta de su retiro del equipo especial Lava Jato, solo indicó que “no puede decir nada” al respecto.

Hamilton Castro, junto al fiscal Sergio Jiménez, interrogaron en Francia al Luis Favre, con la finalidad de responder sobre sus asesorías a la campaña por el 'No' a la revocatoria y a la desarrollada para la reelección de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Esta mañana, a través de una resolución de la Fiscalía de la Nación, publicada en el diario oficial El Peruano, se dio por terminada la designación de Hamilton Castro como coordinador del equipo especial Lava Jato.