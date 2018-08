Hamilton Castro rechazó las críticas de Pedro Chávarry en su contra

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro rechazó las críticas que le hicieron el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el fiscal superior Rafael Vela, quien lo reemplazó al frente del equipo especial del Caso Lava Jato. Afirmó que es “falso” que no haya entregado los documentos de la investigación de los sobornos de Odebrecht y otras empresas brasileñas a su sucesor.

“Se ha afirmado que no cumplo con entregar el cargo así como la información y la documentación de lo actuado. Falso”, refirió en por medio de una carta pública.

Explicó que la entrega del cargo “es un proceso” e indicó que ha cumplido “con poner a disposición de mi reemplazante todo el acervo patrimonial y documental de mi despacho”. “Este proceso cuenta con la intervención de personal de la Unidad de Control Patrimonial y de Tecnología de la Información del Ministerio Público, que ha verificado todos los bienes que se entregan”, añadió.

Hamilton Castro señaló que el equipo de Vela viene verificando todos los días las carpetas fiscales y los documentos entregados, que son “sumamente abundantes”.

Al final de cada jornada, en horas de la noche, se suscribe un acta de verificación de los avances de la revisión del acervo que es un documento oficial que da cuenta del proceso. Cuando culmine la verificación, se levantará un acta final”, subrayó.

Hamilton Castro, además, consideró “falso” que él sea un funcionario que no rinde cuentas, como lo aseguró el fiscal de la Nación ayer en su presentación ante la Comisión Lava Jato del Congreso.

Puso como ejemplo que elevó un informe escrito a la fiscalía de la Nación después de haber interrogado al publicista Luis Favre en Francia.

“Asimismo, he cumplido con elevar en su oportunidad al despacho del fiscal de la Nación un informe detallado sobre todos y cada uno de los casos a cargo del equipo especial. Además, de un informe

complementario con el detalle de los avances y algunas sugerencias para que los cambios en el equipo no afecten el desarrollo de las investigaciones, de los proceso especiales y de la cooperación judicial internacional”, expresó.

Pide “mesura y prudencia”

En otro momento, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro defendió sus credenciales, luego de que Chávarry señalara que no lo conocía y que no sabía cómo llegó a estar al frente del equipo especial del Caso Lava Jato.

Recordó que está en el Ministerio Público desde el 2005 y que tuvo a su cargo las investigaciones en contra del ex viceministro Gerardo Castro Rojas; la ex congresista María López Córdova; el Caso Brujas de Cachiche así como las pesquisas en contra de los ex gobernadores regionales Klever Meléndez (Pasco) y Juan Manuel Guillén (Arequipa).

Para finalizar, Hamilton Castro le pidió a las autoridades del Ministerio Público “mesura y prudencia en esta hora difícil por la que atraviesan las instituciones del sistema de impartición de justicia” así como respeto.