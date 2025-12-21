Harvey Colchado afronta investigación fiscal en medio de candidatura

A pocos días de haber confirmado su postulación al nuevo Congreso bicameral, el coronel en retiro Harvey Colchado ha entrado en la mira del Ministerio Público.

Esto debido a que se ha iniciado una investigación por el presunto delito de obstrucción a la justicia tras haber sido fotografiado con el ex secretario presidencial de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, fuera de las oficinas del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficoop) cuando se encontraba suspendido de sus labores en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Esta investigación fue remitida a la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima el pasado 31 de octubre y está a cargo de las diligencias preliminares que deben culminar el 31 de diciembre próximo. Dentro del proceso están las declaraciones del coronel Colchado y Bruno Pacheco, así como el de recabar sus correos electrónicos y números de celulares.

Otros vinculados en la investigación son el capitán Junior Izquierdo, apodado ‘Culebra’, quien trabajó en la Diviac y formaba parte del equipo especial del Eficcop; y Jorge Hernández Fernández, el ‘Español’, quien cuenta con una orden de impedimento de salida del país por el presunto delito de organización criminal.

Las pruebas

El origen de la investigación proviene de los audios y de la fotografía tomada al coronel Colchado, los cuales fueron revelados por el programa “Contracorriente” (Willax) en setiembre del 2024.

Según el documento fiscal, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, todos estos elementos revelarían presuntas manipulaciones en el marco de investigaciones fiscales y el uso de información sensible para atacar o favorecer a funcionarios adscritos a la policía y personas relacionadas al ámbito político.

Para el abogado penalista Mario Amoretti, el caso requiere una exhaustiva investigación para determinar una posible vinculación entre los audios y la fotografía y esto se corroboraría principalmente levantando el secreto de las comunicaciones. “Deben solicitar el levantamiento de las comunicaciones para ver no solamente si hubo otra reunión o si previamente conversaron”, dijo.

Con respecto a la foto, el abogado explicó que se trata de un indicio relevante. “Eso se llama un dato, una pista de que algo se planificó y esto se corrobora con lo que dice Izquierdo (en uno de los audios) respecto a que iba a someterse a la colaboración eficaz, pero le piden que declare de una u otra forma”.

Al ser consultado sobre esta nueva investigación, Colchado señaló que desconocía el tema y que por el momento está abocado a otros asuntos y prefiere no dar ninguna declaración.