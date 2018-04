El ex fiscal Avelino Guillén destacó hoy la importancia de las declaraciones del ex directivo de Odebrecht, Fernando Migliaccio, ex tesorero del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht –conocida como caja 2–, quien confirmó el último jueves a los fiscales de lavado de activos Germán Juárez Atoche y José Domingo Pérez que todo el dinero que manejaba esa división de la constructora provenía de contratos ficticios y de obras sobrevaloradas y que, por lo tanto, tenía origen ilícito.

"Lo importante es que teniendo en cuenta que la empresa Odebrecht ha sido considerada como una organización criminal internacional, tenemos claro que el delito antecedente para el delito de lavado de activos ya se ha configurado por los actos de corrupción que se han cometido a nivel internacional", comentó Avelino Guillén en diálogo con este Diario.

En ese sentido, consideró que "hay un avance importante en las investigaciones de la fiscalía" y que ahora se tiene que corroborar qué uso se le dio al dinero recibido.

En el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mencionó que falta probar qué se hizo con el dinero que los ex directivos de Odebrecht afirman haber entregado para su campaña. "El fiscal [José Domingo Pérez] viene trabajando el tema de la doble contabilidad, de los cocteles, de la red de falsos aportantes", refirió.

"Falta conocer el destino final, como en el caso de Alejandro Toledo que fue para la compra de inmuebles", puso como ejemplo.

En cuanto a la situación de Humala, a quien el TC revocó la prisión preventiva, Guillén aseveró que esta más clara porque las agendas de su esposa Nadine Heredia permiten conocer el movimiento financiero y bancario, así como el destino de ese dinero que ellos habrían recibido.

En todos los casos, agregó que la recepción esta aclarada, pues Jorge Barata ha señalado directamente a Jaime Yoshiyama, en el caso de Keiko; a la embajadora en Londres Susana de la Puente, en el caso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski; a Nadine Heredia en el caso del Partido Nacionalista y al ex ministro Luis Alva en el caso del ex presidente Alan García.

Para recordar:

En su declaración del 27 y 28 de febrero de este año a la fiscalía, Jorge Barata señaló que la constructora realizó los siguientes aportes a campañas electorales en Perú.

US$3 millones para la campaña de 2011 de Ollanta Humala.

US$1 millón para la campaña de Keiko Fujimori el 2011.

US$700 mil para la del ex presidente Alejandro Toledo.

US$300 mil para la del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

US$200 mil para la campaña del 2006 del ex presidente Alan García.

US$2 millones para el No a la revocación de Susana Villarán del 2013.





