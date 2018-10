Giulliana Loza expondrá hoy, ante la Segunda Sala de Apelaciones, por qué considera excesiva la detención preliminar de Keiko Fujimori. Antes de ello, revela sus principales argumentos de defensa.

—¿Cómo reaccionó Keiko Fujimori ante la detención de Ana Vega y Pier Figari?

La preocupación fue latente. Nos preguntamos qué está pasando aquí. Lo que se evidencia es la afectación y vulneración del debido proceso. Se dejó de pensar que la libertad es la regla y la detención es la excepción.

—Vicente Silva también fue detenido. ¿Su defendida reconoció que es su asesor?

No hablé con ella de eso. Estamos abocados a lo inmediato: la apelación. Hay una cadena de injusticias. ¿Cómo es posible que se ordene la detención de cuatro personas citando a un testigo protegido que declaró un día antes sin que el juez o el fiscal [José Domingo Pérez] corroboren su dicho.

—El dicho se suma a un cúmulo de elementos citados en la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho: declaraciones de funcionarios de Odebrecht, supuestos aportantes que niegan serlo, más testigos protegidos, entre otros.

Y todo tiene que ser corroborado. No puede ser que se pueda privar de la libertad a una persona con meras especulaciones. En este caso no se cita otro elemento de corroboración. Lo que declara este testigo protegido es falso.

—¿En esta instancia, Keiko Fujimori asume que probablemente pasará de la detención preliminar a una prisión preventiva?

Cualquier cosa puede pasar de parte del Ministerio Público. El fiscal puede tomar ese tipo de decisiones, pero el Poder Judicial decidirá en última instancia. Es ahí donde exigimos imparcialidad. Si la sala analiza los hechos, no llegará a otra conclusión que no sea la libertad de Keiko Fujimori.

—El Poder Judicial evaluará mañana [hoy] la apelación. ¿Con qué argumentos buscará su libertad?

No existen razones que evidencien la comisión del delito de lavado de activos respecto a ella ni riesgo mínimo de peligro de fuga u obstaculización. El país vio que fue detenida dentro de la sede fiscal cumpliendo un mandato de la fiscalía en la misma carpeta. Esperamos una resolución pronta y justa.

—¿Evalúa recusar al juez Concepción Carhuancho?

Sin lugar a dudas.

—¿Más allá de si la apelación resulta o no favorable?

En eso estamos. Primero nos estamos concentrando en la audiencia. Pero sí, hay razones suficientes para recusar al juez Concepción Carhuancho.

—Independientemente de la detención preliminar, ¿coincide en que hay elementos suficientes como para, por lo menos, llegar a juicio?

Estamos muy lejos de ir a juicio y no solamente en la etapa procedimental. No tenemos acusación, estamos en diligencias preliminares que vienen durando tres años. La Corte Suprema ha establecido que este 19 de octubre vence el plazo de estas diligencias. Hoy no hay elementos para ir a un juicio.



—Dijo que un eventual paso a investigación preparatoria ameritará argumentos sólidos. ¿Cuál sería un sustento válido para usted?

Que se fundamente de forma debida cuál es el hecho que se le atribuye a Keiko Fujimori. ¿Cómo cometió el lavado de activos? En la resolución que dispone la detención, a Keiko Fujimori se le establece que habría cometido lavado de activos solo por ser presidenta de Fuerza Popular.

—Se establece que lideraría una organización criminal dentro del partido para recaudar fondos de origen ilícito y camuflarlos mediante la modalidad del ‘pitufeo’.

Pero que me digan de qué manera, que relacionen los hechos con ella. Al día de hoy, no hay elemento de convicción válido. Ninguno de los actos le imputa algo concreto.

—Fuerza 2011 postulaba a Keiko Fujimori. ¿Usted puede garantizar que en esa campaña no se filtró dinero de procedencia ilegal?

Lo que venimos sustentando es que todo el período 2010-2011 fue debida y escrupulosamente auditado por la ONPE. Los funcionarios de la ONPE han ido a la fiscalía a sustentar la auditoría.

—¿Garantiza que no se filtró dinero de origen ilícito?

Insisto: venimos sustentando que Keiko Fujimori no cometió delito alguno y la defensa de Fuerza Popular, en tres años de investigación relacionada a la campaña del 2011, ha sustentado que todo el financiamiento de la campaña fue correcto.

—Congresistas fujimoristas han calificado la detención de Keiko Fujimori como un “golpe a la democracia” o un “golpe a la institucionalidad”. ¿Coincide con esas afirmaciones?

En lo que coincido es en que aquí no se respeta el debido proceso, que es una medida abusiva, injusta y arbitraria.

—¿La calificaría como un “golpe a la democracia”?

Califico esta decisión como lo vengo mencionando.