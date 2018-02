La canciller Cayetana Aljovín aseguró que hay una "sólida determinación" diplomática al retirarle la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro para que asista a la VIII Cumbre de las Américas, que se realizará los días 13 y 14 de abril próximos en Lima.

"[¿Diplomáticamente quién toma la decisión?] El Perú y respaldado por el Grupo de Lima. Hay una sólida determinación porque se establece que si hay una alteración, los países no pueden participar y le corresponde al país anfitrión determinarlo. Así se establece", afirmó en el programa de TV "Cuarto poder".

La canciller aseguró que la decisión del Perú está amparada en el derecho internacional y que, como "no existe un tratado que rija las cumbres, se rige por la costumbre".

Cayetana Aljovín no precisó cuáles son las medidas que el gobierno peruano tomará si el mandatario venezolano llega al país para asistir a la cumbre.

"Esperemos que ello suceda y el Perú tomará las medidas que sean necesarias. No voy a ponerme a especular aquí. No me compete. Hay una serie de medidas administrativas", indicó.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este domingo a la cancillería peruana que Nicolás Maduro asistirá puntualmente al evento regional en Lima. Días atrás, el presidente venezolano aseguró que así "llueva, truene o relampaguee" estará en el Perú.

"También dice que es un demócrata. Esperemos a abril", respondió Aljovín.

MÁS EN POLÍTICA...