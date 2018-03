“Hay vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa”

El pedido de cese de prisión preventiva presentado por el abogado Jorge Massa, con el fin de que se libere al ex ejecutivo de Graña y Montero José Graña Miró Quesada, fue rechazado por el juez Richard Concepción. Massa espera que la sala superior, que verá su apelación y que ya liberó a otros empresarios procesados por el caso de las empresas consorciadas de Odebrecht, pueda darle la razón.

— ¿Esperaba la decisión del juez Richard Concepción?

Era predecible que no cambiara de posición. No me asombra porque él ya había dictado la prisión preventiva. Pero si hubiese estado en su lugar, hubiera variado de posición. Es evidente que ya la sala superior [la Primera Sala de Apelaciones] ha enmendado su pronunciamiento sobre personas que están en una situación similar. Yo sí hubiera corregido. Siempre uno piensa que puede haber ese nivel de reflexión, pero no se dio.

— El magistrado señala que “muy respetuosamente” tiene una posición distinta a la sala de apelaciones y que no tomará en cuenta su fallo.

Dice que los jueces tienen independencia. En su resolución señala que los fundamentos de la sala [de apelaciones] tienen un alcance general, pero que él no está de acuerdo con ellos y que por eso no los aplica.

—¿Le parece un desacato?

No me voy a meter en temas jurisdiccionales. Pero si yo hubiese tenido un pronunciamiento así de un superior, evidentemente hubiese fallado de manera distinta.

—¿El juez tiene una posición muy cerrada sobre las prisiones preventivas?

Sin duda, sin duda. Los argumentos que ha dado ya han sido calificados como discriminatorios por la sala. Sostiene que nuestra versión es falsa y que estamos entorpeciendo otra vez el proceso. ¿Dónde queda el derecho de defensa? Si yo como abogado no puedo dar la versión de mi patrocinado respecto de los hechos y eso se va a calificar como un entorpecimiento procesal, es inaudito. Es absolutamente inconstitucional.

—¿En qué momento el juez ha obstaculizado su derecho a la defensa?

Hay vulneraciones claras al debido proceso y al derecho a la defensa. Motu proprio toma los documentos que presentamos y dice que son entorpecimiento procesal. La afectación al derecho de defensa es grave. ¿Dónde está el juez imparcial? Ahora, para colmo, dice que nuestra versión no es veraz.

—Están las declaraciones de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, quienes dicen que los socios sabían del pago.

Lo ponen en condicional.

—Barata dice que los socios de Odebrecht sabían que esta había pagado y que tenían que asumirlo.

Es complicado porque hay un nivel de entendimiento en el que algunas cosas se dicen y otras quedan en entredicho, en suposiciones. Tendrán que probar que eso es real. Acreditar un documento que dice: “Oye, me tienes que reembolsar esto”.

—Cree que la Primera Sala de Apelaciones le dará la razón porque ya liberó a José Castillo y Fernando Camet.

Esta sala ha tenido un nivel mayor de profundidad y de reflexión que lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho. Entonces, sí, sin duda creo que la sala puede revocar esta resolución. Ya ha demostrado que es una sala de mayor amplitud de criterio.

—¿La colaboración eficaz es una opción?

Colaboración eficaz de qué. No tenemos con qué colaborar.



MÁS EN POLÍTICA...