Los hechos políticos más destacados de la semana [FOTOS]

TC no aprobó pedido para vacar a Espinosa-Saldaña (20/3)

Eloy Espinosa-Saldaña seguirá siendo miembro del Tribunal Constitucional. En el pleno del TC no prosperó el pedido de vacancia del magistrado porque no se alcanzaron los cuatro votos que exige la ley.

Pérez investigará aportes a García, Toledo y PPK (20/3)

El fiscal José Domingo Pérez investigará los aportes que la constructora brasileña Odebrecht entregó, según el testimonio de Jorge Barata, a las campañas presidenciales de Alan García, del 2006, y de Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, del 2011.

Inician proceso contra Kenji y otros cuatro congresistas (21/3)

La Junta de Portavoces decidió iniciar un proceso de denuncia constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel a raíz de los videos difundidos por Moisés Mamani.

Mercedes Araoz y Carlos Bruce también fueron incluidos.

Kuczynski renuncia antes de la vacancia (21/3)

Pedro Pablo Kuczynski anunció su renuncia a la presidencia a través de un mensaje a la nación grabado. El economista tomó la decisión un día antes de que el Congreso votara la segunda moción de vacancia presidencial. El pleno aprobó su carta de dimisión el último viernes.

Martín Vizcarra jura como presidente de la República (23/3)

Martín Vizcarra juró como presidente de la República. En su primer mensaje a la nación, anunció que renovará por completo el Gabinete. Además, dijo que pondrá énfasis en la lucha contra la corrupción y que la educación será uno de sus pilares.