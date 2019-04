Estos fueron los hechos políticos más destacados de la semana

Vizcarra pide al Congreso celeridad para reformas política y judicial

11/4

El presidente Martín Vizcarra pidió al Parlamento celeridad para la aprobación de los proyectos de reforma del sistema de justicia. También dijo que las iniciativas de reforma política deben verse con urgencia, pues deberían aplicarse desde las próximas elecciones del 2021.

Dictan detención preliminar para Pedro Pablo Kuczynski

10/4

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar por 10 días para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos a raíz del Caso Odebrecht.

Luis Alva Castro no podrá salir del Perú por 18 meses

11/4

El juez Richard Concepción acogió un pedido de la fiscalía para que el ex ministro aprista Luis Alva Castro no salga del país por 18 meses a causa de una investigación por el supuesto aporte ilegal de Odebrecht al Apra en la campaña del 2006.

Ordenan nuevo juicio contra Daniel Urresti

12/4

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resolvió que se lleve a cabo un nuevo juicio contra el ex ministro del Interior Daniel Urresti, por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho.

César Hinostroza obtiene libertad provisional

11/4

El ex juez supremo César Hinostroza abandonó el Centro Penitenciario Madrid V luego de que la justicia de España decidió otorgarle libertad con medidas cautelares. Guillermo Ruiz Blau, su abogado, indicó que su patrocinado se encuentra “realmente contento”. El proceso de extradición continúa.