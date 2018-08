—Vizcarra entrega proyectos de reforma al Congreso—

9/8

El presidente Martín Vizcarra llevó al Congreso los proyectos de ley sobre la reforma política que busca que se sometan a referéndum. Tras una reunión con el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, dijo que la consulta popular debería realizarse este año.

—Chávarry dice que no conoce acuerdo previo con Odebrecht—

8/8

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se presentó ante la Comisión Lava Jato. En esta afirmó que no conoce el acuerdo previo suscrito con Odebrecht por el equipo del Caso Lava Jato liderado por Hamilton Castro, que buscaba un convenio de colaboración.

—Poder Judicial confirma que PPK no podrá viajar a EE.UU.—

8/8

El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la decisión que le niega a Pedro Pablo Kuczynski el permiso para viajar a Estados Unidos. Se sostuvo que no se acreditó que el tratamiento médico que el ex presidente requería solo podía hacerlo en ese país.

—Testigo reitera ante juez que no aportó a Fuerza 2011—

9/8

Segundo Crisando Pulache –testigo de la fiscalía en la investigación por los aportes que recibió Fuerza 2011– ratificó ante el juez Richard Concepción que no realizó ningún tipo de contribución a la campaña del partido que lidera Keiko Fujimori.

—San Martín se aparta de casos vinculados a Keiko Fujimori—

8/8

El juez supremo César San Martín decidió inhibirse de dos procesos de casación relacionados a Keiko Fujimori. Lo hizo luego de que la defensa de la lideresa de Fuerza Popular lo solicitara. Durante la semana, el vocal había sido cuestionado por el audio en el que le pide un favor al detenido juez Walter Ríos.