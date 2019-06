Los hechos políticos que marcaron la semana [GALERÍA]

Poder Judicial aprobó el acuerdo de la fiscalía con Odebrecht

19/6

El Poder Judicial validó el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz que el pasado 15 de febrero firmaron el equipo especial Lava Jato y la procuraduría con Odebrecht. El convenio se revocará si la constructora no paga la reparación o delinque en los próximos 10 años.

Archivan investigación a Humala por Caso Fasabi

20/6

El Ministerio Público archivó definitivamente la investigación por la muerte de Emerson Fasabi, vigilante y trabajador de la casa del ex presidente Ollanta Humala, que lo involucraba a él, a su esposa Nadine Heredia y a otras dos personas más.

Eliminan las firmas para inscripción de partidos

20/6

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó eliminar la exigencia de un porcentaje de firmas como requisito para que los partidos se inscriban. Solo deberá presentar una lista de 20 mil afiliados. Se trata de uno de los proyectos que presentó el Ejecutivo.

Rechazan pedido para levantar fuero de Ananculi

19/6

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria declaró improcedente la solicitud para que se levante el fuero a Betty Ananculi (Fuerza Popular) por supuestamente haber mentido en su hoja de vida cuando era candidata al Congreso.

Piden 16 años y 8 meses de cárcel por Caso Ecoteva

17/6

La fiscalía formalizó investigación preparatoria contra el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp y otras cuatro personas por el Caso Ecoteva. Además, solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para el ex mandatario y la ex primera dama como autores del presunto delito de lavado de activos.