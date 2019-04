Estos fueron los hechos políticos más resaltantes de la semana

—Ex presidente Alan García se suicidó cuando iba a ser detenido—

17/4

El ex mandatario Alan García falleció en el hospital Casimiro Ulloa tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido en su domicilio por el Caso Odebrecht. Fue velado tres días y sus restos fueron cremados en Huachipa.

—Presentan moción para interpelar a ministra Flor Pablo—

15/4

La bancada de Fuerza Popular presentó unamoción para intepelar a la minisra de Educación, Flor Pablo Medina, para que responda por “irregularidades en textos escolares y la política de educación básica”. El pliego consta de 29 preguntas.

—Falta de quórum frustra sesión sobre fiscal Chávarry—

16/4

El investigado ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry no llegó a realizar sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, debido a que se frustró la sesión por falta de quórum. Cinco miembros de Fuerza Popular no asistieron.

—Detienen a investigados Luis Nava y Miguel Atala—

17/4

El Poder Judicial dictó detención preliminar contra Luis Nava, ex secretario de la Presidencia de Alan García, y Miguel Atala, ex vicepresidente de Petro-Perú. Según la fiscalía, Nava habría recibido pagos de Odebrecht por más de US$4 millones.

—Ordenan prisión preventiva para Kuczynski—

19/4

El juez Jorge Chávez Tamariz dictó orden de prisión preventiva por 36 meses para el ex presidente Pedro Pablo Kuczynki, investigado por presunto lavado de activos a raíz del Caso Odebrecht. La defensa del ex mandatario, quien se encuentra internado en una clínica local, apeló la medida.