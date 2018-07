- / -

02/07/2018 La Tercera Sala Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró “improcedente liminar” la acción de hábeas corpus que presentó la defensa legal de Alejandro Toledo contra el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski, el ex titular de Justicia Enrique Mendoza y la ex canciller Cayetana Aljovín. (Foto: USI)