Héctor Becerril afirma que su hermano deberá responder por presunto soborno 

El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) negó este lunes haber participado en algún acto de corrupción luego que la empresaria Mirtha Gonzáles afirmara que pagó trabajos de remodelación en la casa del parlamentario por un valor de más de S/74 mil, a cambio de que la favorezca en una licitación.

"Esta obra se hace con la cooperación suiza. No interviene el presupuesto nacional. La buena pro de esta obra se dan en el mes de enero del 2017. Yo conozco a la señora Mirtha Gonzales recién en setiembre del 2017, ocho meses después que ella gana la buena pro de esa obra. Yo no he tenido ninguna participación", aseguró en una conferencia de prensa desde el Congreso.

Mirtha Gonzáles Yep, quien dio su testimonio el último domingo en "Cuarto Poder", acusó a Héctor Becerril de recibir sobornos para intervenir a favor de la empresa Constructora CRD Filial Perú, que en el 2017 obtuvo la licitación de una obra valorada en aproximadamente 11 millones de soles.

La empresaria señaló que compró materiales valorizados en más de 74 mil soles para remodelar la casa de Becerril en Trujillo. Con ello –según su versión – buscó que Constructora CRD se mantenga a cargo de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Chiclayo.

Además, contó que coordinó dicho aporte a través de Wilfredo Becerril, hermano del congresista de Fuerza Popular. Este hecho, según el parlamentario fujimorista, deberá ser explicado por su hermano y por la empresaria.

"Es una coima que me tendría que pagar esta señora, supuestamente, y se hace con una compra de materiales donde una parte, S/48 mil, los pone ella [Mirtha Gonzales] y mi hermano pone la otra parte. Es rarísimo esto [...] Eso yo no lo entiendo. Yo no sé y eso seguramente mi hermano tendrá que explicarlo", comentó.

Héctor Becerril aseguró que el pedido del préstamo para las compras relacionadas a su casa se lo hizo solo a su hermano Wilfredo y que recién se enteró de la participación de la empresaria cuando quiso devolver el dinero.

"Si él [Wilfredo Becerril] queda conmigo en un préstamo, ¿por qué luego acepta que la señora le dé parte de ese préstamo? Por eso yo, enterado de eso, devuelvo el material y que él vea cómo arregla sus problemas porque a mí no me va a inmiscuir en temas de corrupción", manifestó el congresista.

Cabe recordar que Wilfredo Becerril actualmente está prófugo de la justicia al tener una orden de detención preliminar en su contra en el marco de las investigaciones fiscal por la presunta organización "Los Temerarios del Crimen".

Ante la aparición de esta nueva denuncia en su contra, Héctor Becerril aseguró que no está implicado en ningún acto de corrupción y que es una "acusación más en la cual piensa seguir dando la cara".

"Yo no tengo ningún problema en que se me investigue donde tiene que investigarse [...] Yo no soy ningún corrupto [...] Yo vivo de mi sueldo y me allano al levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones", agregó.

Finalmente, Becerril manifestó que en la próxima reunión de la bancada de Fuerza Popular, brindará las explicaciones ante sus colegas por esta denuncia.