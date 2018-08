El congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) se pronunció hoy sobre la conversación que tuvo con el suspendido juez supremo César Hinostroza, que fue difundida por el portal IDL-Reporteros. Negó haber conversado con el magistrado sobre algún tema de su partido, aunque no precisó sobre qué sí hablaron.



"No conversé con el Dr. [César] Hinostroza sobre ningún tema partidario. No he interferido con la justicia ni he intercedido por algo ni por nadie ante un juez. No conozco a Pacho Bedoya y a [Jaime] Yoshiyama lo he visto dos veces en eventos del partido. Aunque les duela no hay delito", escribió en su cuenta de Twitter.

El audio del suspendido juez supremo César Hinostroza, conversando con el congresista Héctor Becerril, fue difundido ayer. Según reveló IDL-Reporteros, la conversación data del pasado lunes 7 de mayo del 2018.

Cabe recordar que el 4 de junio pasado, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que presidía Hinostroza, admitió a trámite el recurso de casación que interpuso Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, que busca que la fiscalía deje de investigar el caso Cocteles y se pronuncie.

En otro audio, también publicado por IDL-Reporteros, se le escucha a César Hinostroza pedir a un interlocutor el número telefónico del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril el día en que se estaba llevando a cabo allanamientos como parte de las investigaciones por lavado de activos contra dicho partido político.

Becerril, quien afronta una denuncia constitucional por sus vínculos con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se defendió y dijo que buscan "desprestigiar" su trabajo.

"Es claro que buscan desprestigiar mi legítimo trabajo congresal. En mis siete años como congresista me he reunido con cientos de funcionarios y autoridades y eso no es delito", concluyó en un tercer mensaje.