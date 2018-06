El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se pronunció hoy sobre el almuerzo que compartieron la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, con el ex primer ministro Fernando Zavala el pasado lunes, minutos antes de este se presente ante este grupo de investigación para responder por su participación en el proyecto de la Carretera Interoceánica Sur.

Héctor Becerril comentó que se trató de un almuerzo en las instalaciones del comedor del Congreso. "No es una reunión soterrada, coincidieron no sé, tendrían que preguntar a la congresista, pero yo allí no veo ningún acto de corrupción, ningún acto ilegal", expresó el legislador.

Al ser consultado si el almuerzo en cuestión fue apropiado desde el punto de vista ético, Becerril consideró que "no fue conveniente que ella almuerce con el investigado".

Y agregó: "No fue correcto porque justamente se presta a este tipo especulaciones, no dudo de Rosa Bartra, creo que no fue bueno que ella almuerce con el investigado, se presta a suspicacias", reiteró.

También la legisladora Yeni Vilcatoma consideró que fue "un error" de Bartra almorzar con Zavala cuando este iba a rendir su declaración ante la comisión Lava Jato.

Lee también en Política...