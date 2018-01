El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril dijo que las críticas que dirigió en contra el ex presidente Alberto Fujimori, luego de que fracasara el intento de vacar al mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), las hizo "en caliente".



“Fue una declaración que hice en caliente, después de esos votos de 10 congresistas [incluyendo a Kenji Fujimori] en contra digamos de nuestra línea principista de Fuerza Popular, de lucha frontal contra la corrupción. Yo, como repito, no voy a juzgar a Alberto Fujimori”, expresó.



Como se recuerda, luego de la votación de la vacancia el vocero alterno de Fuerza Popular señaló que Fujimori de alguna manera avala la corrupción.



“Alberto Fujimori llamó a 10 congresistas para que voten a favor de la corrupción a cambio de su indulto. Al hacerlo, de una u otra manera, alienta la corrupción”, señaló en aquella oportunidad.



En esa misma línea, Becerril no quiso disculparse públicamente con el ex presidente Fujimori, porque aseveró que no se trata de “pedir disculpas”, sino de evaluar programas y temas en común.



“Yo creo que no se trata de pedir disculpas, yo creo que se trata, y si en algún momento se da, se trata de conversar seguramente y de evaluar temas, de eso se trata”, indicó.



— "¿Por la gobernabilidad lloró Kenji?" —



Héctor Becerril también consideró que se les debe de abrir un proceso disciplinario a los 10 congresistas de Fuerza Popular que se abstuvieron en el proceso de vacancia presidencial contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y cuestionó una posible negociación al respecto.



“Yo creo que es el momento de abrirles un proceso disciplinario [a los 10 parlamentarios que se abstuvieron] para que puedan explicar a la bancada, al partido y al país por qué ellos avalaron que un presidente corrupto […] continúe al mando del país”, indicó



“Yo no sé qué es lo que ellos negociaron, pero ellos hablan, por ejemplo, de que votaron en contra de la vacancia por la gobernabilidad […] ¿Por la gobernabilidad lloró Kenji? ¿Por la gobernabilidad lloró Marita Herrera? Son temas que ellos tienen que explicar”, cuestionó Becerril.

