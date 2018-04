El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró hoy, a título personal, que la congresista de su bancada Yesenia Ponce debe “volver a ser investigada” en la Comisión de Ética, luego de que se revelara los profesores que supuestamente le enseñaron en los dos últimos años de secundaría no ejercen la docencia y uno no existe en la base de datos de la Reniec.

“Voy a dar mi posición personal, no de la bancada porque no hay aún una posición de bancada. Creo que a raíz de los últimos hechos que hemos conocido, que sus compañeros no existirían, que los profesores tampoco existirían, yo creo que este caso debe retornar a la Comisión de Ética y debe ser evaluado con estas últimas pruebas”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, Héctor Becerril también dijo que Fuerza Popular no se equivocó al aportar, con sus votos en la Comisión de Ética, el archivo de la denuncia contra Ponce por presuntamente haber depositado S/10.000 en la cuenta del ex director del colegio Mariscal Toribio de Luzuriaga Daniel Soto Rivera para obtener un certificado de estudios.

“No, porque estos hechos [compañeros fantasma y profesores que no ejercieron la docencia] no se conocían, es más, hay un hecho contundente, se dice que la congresista le dio 10.000 soles a esta persona, pero se ha contrastado que el día que se dio el dinero, la parlamentaria no estaba en Lima, sino en su región”, refirió.

“Ahí había algo que nos hacía dudar de los hechos, las pruebas tienen que ser contundentes, no pueden haber dudas al respecto. Por eso, es que seguramente han optado por esta posición [de archivar]”, añadió.

Héctor Becerril también opinó que la Comisión de Ética debe ser reestructurada, como lo hizo anoche el presidente del Parlamento, Luis Galarreta.

Sin embargo, precisó que él no está de acuerdo con la propuesta hecha por Peruanos por el Kambio, en el sentido, de que la Comisión de Ética esté conformada por un ex presidente del Congreso, un ex legislador y tres civiles nombrados por las universidades, la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional.

“No estoy de acuerdo con ninguna posición que vaya a permitir que salga esta comisión del ámbito del Congreso. El que salga del ámbito del Congreso significa que tiramos la toalla, que no somos capaces de revertir esta situación y yo sí creo que somos capaces de ello”, acotó.