Milagros Salazar, miembro de la Comisión Permanente del Congreso, evitó pronunciarse sobre el contenido de una conversación vía WhatsApp difundida por “Cuarto poder” en el que miembros de Fuerza Popular -como Héctor Becerril- piden a asegurar la presencia sus trabajadores en la marcha contra la disolución del Parlamento.

“Yo no doy crédito a ningún chat que no esté avalado por un notario. Segundo, cualquier persona puede asistir a cualquier marcha. Nosotros -como Comisión Permanente- no hemos citado a nadie, ni a familiares, ni amigos. Eso es totalmente falso”, aseguró Salazar ante la prensa.

El domingo, el programa “Cuarto poder” difundió una conversación vía WhatsApp en la que Héctor Becerril pide apoyo a otros legisladores de la Comisión Permanente. “Por favor, colegas, aseguren que su personal y familiares vayan a la movilización” escribió.

Milagros Salazar aseguró que no estaba negando la existencia del chat llamado “Comisión permanente”, pero evitó detallar si el contenido podía considerarse como una presión para que los trabajadores del Legislativo acudan a la movilización.

“(Héctor Becerril) puede confirmar que hay un chat de la Comisión Permanente, sí, pero los contenidos no los puedo afirmar o negar”, indicó.

Becerril, en diálogo con “Cuarto Poder”, reconoció la veracidad de la conversación difundida pero negó que se trate de una orden para que asistan a la manifestación de hoy.

Karina Beteta también opinó sobre la conversación difundida por el programa dominical y señaló que los participantes de dicho intercambio de mensajes deben ser quienes den las explicaciones.

“Desconozco (la existencia de ese chat) No estoy en ningún tipo de grupo de lo que me están manifestando. Yo no estoy en ese chat. Yo tengo el chat de mi bancada, por supuesto que sí, y seguiré participando hasta el último día", manifestó.