El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró que para la votación de la destitución de Kenji Fujimori en el pleno del Congreso, se alcanzarán los votos necesarios.

El congresista dijo que si bien en el antejuicio político, “hay más consenso y solamente se necesitan 51 votos”, también se podría llegar a los votos para el juicio político por infracción constitucional.

“Tampoco creo que haya problema en el juicio político mismo, porque está demostrado que sí ha habido infracción a la Constitución y en el pleno, nuevamente como ayer, lo demostraremos fehacientemente”, aseveró.

El último miércoles, la Comisión Permanente aprobó el informe final de la investigación contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, que recomienda, por un lado, su destitución y por otro, el antejuicio político por la presunta comisión de delitos y la suspensión mientras dure el proceso penal.

En esa sesión, solo 15 parlamentarios de los 30 que conforman la comisión votaron. La congresista Leyla Chihuán, una de las que asistió, pero se inhibió de votar, dijo que “guardó su voto” para el proceso en el pleno.

“No hay una obligación expresa que te diga tienes que venir a la Comisión Permanente y tienes que votar. Yo ya he participado de todo el debate y prefiero guardar mi voto para el día del pleno”, expresó.

Sin embargo, el artículo 89 inciso i) de la Constitución señala que la votación en el pleno del Congreso se realiza “sin participación de los miembros de la Comisión Permanente”.

En ese sentido, surgió una controversia entre los congresistas que sostienen que los que no emitieron voto en la Comisión Permanente, sí podrían hacerlo en el pleno y los que afirman que, según el reglamento, ninguno debería votar.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde recomendó apegarse a lo que dice el reglamento.

“La norma dice que los miembros de la [Comisión] Permanente no podrán votar en el pleno, la norma no dice que los miembros de la Permanente que no han votado sí pueden votar”, afirmó.

Del otro lado, el oficialista Juan Sheput, quien tampoco votó en la sesión del grupo que aprobó el informe, dijo que “el pleno todo lo puede” y se mostró a favor de que puedan contar con su participación en la votación del pleno.

“En el aspecto político con su complejidad, pues simplemente se puede dar el caso que aquellos que no votaron (y el fujimorismo tampoco votó) puedan votar”, acotó.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...