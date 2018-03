El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se pronunció sobre la detención de Jaime Yoshiyama, ex secretario general de su partido, por tenencia ilegal de armas. Aseguró que todo ello solo forma parte de un “show” para dañar su imagen.

Como se recuerda, tras el allanamiento al domicilio de Jaime Yoshiyama en el marco del Caso Odebrecht, diligencia a cargo del fiscal José Domingo Pérez, el fundador de Fuerza Popular fue detenido y se dio cuenta del hallazgo una pistola automática Beretta así como más de 2.000 municiones.

Ante ello, se informó a las autoridades correspondientes y se trasladó a Jaime Yoshiyama a la comisaría de Santa Felicia, en La Molina.

Para Héctor Becerril, debería haber sido el propio fiscal José Domingo Pérez, quien, junto a la policía, tenía que haber incautado el arma de fuego y así evitar un “show” al trasladar a Yoshiyama a la comisaría del sector.

“Él [Yoshiyama] ha dicho que es un arma que tiene más de 20 años inoperativa, que ni siquiera se había acordado de su existencia. […] El fiscal está ahí y tenía que constatar si está operativa o no operativa y levantar el acta de incautación del arma; pero no, han querido hacer un show y lo han llevado a la comisaría como si no hubiera estado un fiscal”, criticó Héctor Becerril.

“Vemos que se actúa de forma altisonante en todo lo que es respecta a Fuerza Popular. […] Esto demuestra, una vez más, que hay un sesgo”, añadió el parlamentario fujimorista.

En ese contexto, Héctor Becerril remarcó que no se cuestiona el haber dado cuenta a las autoridades respecto al arma ilegal, sino la clara intención de “dañar la imagen” de su partido.

“Hay un ensañamiento total y brutal contra Fuerza Popular queriendo dañar nuestra imagen”, puntualizó.

Por otro lado, el vocero alterno fujimorista cuestionó que Jaime Yoshiyama y el ex ministro Augusto Bedoya son los únicos, de todos supuestos intermediarios señalados por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, al que se le ha allanado de forma inmediata sus domicilios. Ambos ligados a Fuerza Popular.

“Inmediatamente hay una orden de allanamiento a su domicilio y el de Augusto Bedoya, ¿por qué no allana la casa de Susana de la Puente y Luis Alva Castro? Todo está completamente orquestado para dañar la imagen de Fuerza Popular y de Keiko Sofía Fujimori”, aseveró Héctor Becerril.



