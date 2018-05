El vocero alterno de Fuerza Popular Héctor Becerril afirmó que el objetivo de Kenji Fujimori, al hacer referencia a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori, en su última entrevista, es “victimizarse”.



“No me parece correcto porque utiliza incluso a su madre, su padre. Es una persona que no tiene reparos. Utiliza a su padre para victimizarse y no afrontar su responsabilidad”, señaló a este Diario.

Kenji Fujimori declaró recientemente que su padre y su madre estaban “muy dolidos” y “mortificados emocionalmente” por los conflictos con su hermana Keiko Fujimori.

Héctor Becerril indicó que, de esta manera, Kenji Fujimori intenta eximirse de responsabilidad respecto a su participación en el caso de la compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

El congresista rechazó que haya sido el legislador Moisés Mamani quien propició la negociación, como afirmó recientemente el menor de los Fujimori. Becerril agregó que “el país ha sido testigo” de lo visto en las grabaciones hechas por Mamani.

Kenji Fujimori había declarado que Mamani lo buscó en su oficina en el Congreso y le preguntó qué beneficio obtendría en caso de sumarse a un grupo de parlamentarios que estaban en contra de la vacancia de PPK.

Además, el último domingo se difundieron audios en los que se escucha a Mamani pedirle a Fredy Aragón, ex gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que el Ejecutivo atienda sus pedidos relacionados al Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT).

Sobre ello, Héctor Becerril explicó que el legislador debía mostrarse “asequible” frente a la persona con la que se encontraba para que “se suelte”.

“Se entiende que si a él lo están invitando varias veces, lo están buscando para que cambie su voto y él decide grabar, entonces cuando va a ir, obviamente va a actuar en función de lo que le han propuesto”, agregó.

Por otra parte, pidió dejar de lado a Moisés Mamani y tomar en cuenta que Bruno Giuffra, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, también fue mencionado en las grabaciones y, hasta la fecha, no ha sido citado en el Congreso.

“¿Por qué no hablan de Bruno Giuffra? A él nadie lo toca, nadie habla de él, artífice que estaba orquestando con los congresistas. Bruno Giuffra debe ser investigado”, aseveró.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...