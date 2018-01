El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró como "inmoral" la actitud del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por haber intentado aprovechar políticamente la visita del papa Francisco al país.



“Yo veo completamente mal que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) haya querido utilizar la visita del Papa para, primero, darse baño de popularidad, o sea donde va el Papa, él ahí atrás como cola”, señaló a El Comercio.



“No pues, qué se cree él, no es correcto que nos aprovechemos de estos temas tan espirituales, tan importantes para sacar provecho político, eso es inmoral eso no es correcto”, agregó.



En ese mismo sentido, el vocero alterno de Fuerza Popular aseveró que el Sumo Pontífice transmitió un mensaje de paz, pero en ningún momento ha dicho que el Parlamento camine de la mano con el Gobierno.



“El Papa ha venido a transmitirnos la paz, hizo un llamado a la reconciliación nacional”, expresó.



“De ahí a que se piense de que el Papa ha hecho un llamado para que el Ejecutivo y el Legislativo caminen juntos, que ya no haya ningún tipo de fiscalización, que no haya ningún tipo de llamado de atención respecto a hechos claros, eso no ha dicho el Papa ni para eso ha venido”, enfatizó.



En esa misma línea, Becerril dijo esperar que el presidente haya reflexionado sobre su situación con la cercanía que mantuvo con el Papa a lo largo de su estadía en Lima.



“Yo creo que el presidente, ya que ha estado tan cerca del Papa, ojalá que esto le haya servido para que tome consciencia del daño inconmensurable que le está haciendo al país, del terrible daño que le está haciendo a la patria, por seguir en el cargo”, indicó.



“Lo mejor que podría pasarle al Perú es que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) haga un análisis introspectivo y vea finalmente que su presencia nos hace daño y ojalá debería renunciar en forma inmediata para que el señor [Martín] Vizcarra asuma hasta el 28 de Julio del 2021”, añadió Becerril.

