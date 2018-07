El integrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Baltazar Morales aseguró hoy que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) tuvo una reunión con él, en la que buscó su respaldo a la candidatura de Julio Gutierrez Pebe a la presidencia de dicho organismo.

Morales contó que acudió a la casa del ex miembro del CNM Guido Aguila, porque le dijeron que iba a conversar con “una persona honorable” de la política nacional. “Acudí y me di con la sorpresa de que era el congresista Becerril. Era la primera vez que conversaba con él”, señaló.

Esta información, que fue inicialmente revelada por el portal IDL-Reporteros el 20 de diciembre del 2017 en su informe “Conversaciones en Trinidad Morán”, fue negada por el fujimorista el miércoles pasado cuando brindaba declaraciones a la prensa tras la revelación del audio que menciona a una “señora K”.

“Nunca existió y no es la primera vez que lo digo. Esa reunión fue otra patraña inventada. A mí no me van a amedrentar con hechos que no han existido”, aseveró.

(Foto: Juan Ponce / El Comercio)

Sin embargo, cuatro días después, IDL-Reporteros y “Cuarto Poder” difundieron un audio en el que se escucha a Baltazar Morales conversar con Guido Aguila sobre dicho encuentro.

Al día siguiente de haberse hecho público este diálogo, Héctor Becerril volvió a negar haber participado en alguna reunión con los personajes mencionados.

“Una vez más niego categóricamente que yo haya participado en esa reunión. Esa reunión nunca existió”, manifestó, y agregó que en el audio “hay conversaciones de dos personas, y quieren incluir a un tercero”.



(Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

Este miércoles, pese a las declaraciones hechas por Morales, el congresista de Fuerza Popular negó una vez haberse reunido con los miembros del CNM y dijo que no permitirá que manchen “su honra”.

“El consejero Morales continúa con su infame acusación sobre una reunión que nunca existió. ¿Es su venganza porque impulsé acusación constitucional en su contra?. Exijo que esta denuncia se vea de inmediato en la Subcomisión”, escribió en su cuenta de Twitter.

Cabe resaltar que, en diciembre del año pasado, IDL-Reporteros intentó comunicarse con el parlamentario; sin embargo, este evitó referirse al asunto: “No voy a declarar sobre este tema”, indicó aquella vez, y cortó la comunicación.

No obstante, el medio logró obtener respuesta de Guido Aguila a través del jefe del área de imagen del CNM, quien dijo que este “no ha participado” en alguna reunión de ese tipo.

Además, el 31 de diciembre, en entrevista a RPP, Aguila señaló que organizar un encuentro entre Baltazar Morales y Héctor Becerril para que favorezcan a un candidato en las elecciones a la presidencia del CNM “sería subestimar” a su par consejero.

“Todos votamos con un convencimiento, podemos tener diferencias”, dijo, y calificó como “una telenovela, una farándula” al informe publicado por IDL-Reporteros.