El congresista Héctor Becerril criticó al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de quien dijo que ha actuado mal al no tomar acciones radicales para retirar a Susana de la Puente como embajadora del Perú en Reino Unido tras las declaraciones de Jorge Barata.

"¿Cómo el presidente va a decir que está esperando que ella (Susana de la Puente) venga a declarar? Si hay una mención directa en las declaraciones de Jorge Barata, lo que debería haber hecho inmediatamente es pedirle su renuncia o retirarla del cargo y listo, para que ella finalmente pueda aclarar el tema pero fuera del Gobierno", comentó Becerril en declaraciones a El Comercio.

El congresista reaccionó así tras las declaraciones que dio PPK en una entrevista a TVPerú. Ahí, el mandatario dijo que habló con Susana de la Puente, quien le descartó haber recibido el pago de US$300 mil en la campaña del 2011 del cual habló Jorge Barata en Brasil.

“Ahora ella está lista para venir al Perú y explicar la situación ante las autoridades competentes, que serán la fiscalía, me imagino. Sí he hablado con ella. Le pregunté '¿tú recuerdas esto?', y me dijo que no”, indicó PPK.

En la misma entrevista, PPK también cuestionó que varias bancadas de oposición en el Congreso estén buscando nuevamente vacarlo del cargo, algo que solo generará "desorden" en un país que está por salir de un receso económico. Sobre este tema también comentó el vocero alterno de Fuerza Popular.

"El Perú ha estado paralizado económicamente con PPK y eso no empezó con la vacancia, sino con la incapacidad que el gobierno ha demostrado desde el inicio", comentó.

En ese sentido, reiteró que la moción de vacancia tiene que seguir adelante porque "está demostrada la incapacidad moral de PPK para seguir gobernando" y ante la negativa del presidente de la República de renunciar al cargo.

MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...