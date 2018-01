El vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, se pronunció sobre los cuestionamientos hechos por su colega de bancada Bienvenido Ramírez, quien criticó este jueves haber sido retirado, al igual que Maritza García, de la Comisión Permanente del Congreso.

En diálogo con El Comercio, el congresista naranja remarcó que la decisión de sacar de dicho órgano parlamentario a Ramírez y García se basa en el análisis realizado sobre el comportamiento de ambos congresistas, teniendo en cuenta que la Comisión Permanente reemplaza al pleno del Parlamento durante el receso parlamentario.

“Las comisiones no pertenecen a los congresistas, las comisiones pertenecen a las bancadas. Obviamente se busca a personas que respeten los acuerdos y los lineamientos de la bancada”, sostuvo.

“[Bienvenido Ramírez] ya no es una persona confiable. ¿Cómo podría seguir en una comisión si es que vota como quiere, si él no es orgánico y busca sus intereses propios antes que los de la bancada o el país?”, criticó.

Ramírez y García fueron dos de los diez legisladores naranjas, encabezados por Kenji Fujimori, que votaron en abstención ante el pedido de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El pasado martes por la noche, la bancada de Fuerza Popular anunció la decisión de abrirles un proceso disciplinario.

En ese sentido, Héctor Becerril consideró que “si bien es importante el número de congresistas”, más valiosa es la cohesión y la disciplina por la cual todos comulgan con un mismo ideal.

“Si ellos se han coludido con la corrupción obviamente no suman a la bancada. Hay que hacer un análisis correcto. ¿Qué saco yo teniendo 100 congresistas si cada uno se dispara por su lado? Si no hay de parte de ellos el respeto por la organicidad de un partido político, si no respetan los acuerdos de bancada, yo prefiero quedarme con menos personas pero que tengan claras las líneas del partido”, consideró.

En otro momento, consideró que podría llegarse a un entendimiento con el mencionado grupo de congresistas liderados por Kenji Fujimori “si es que tienen la capacidad de reconocer el gravísimo error que han cometido al tranzar con la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski”.

“[Podríamos entendernos] si van a tener la capacidad de pedir disculpas a la bancada, al partido y al país porque el Perú está paralizado por el voto de ellos. Ahorita tendríamos a un vicepresidente como Vizcarra que hubiese asumido la presidencia y estuviésemos caminando”, refiró Héctor Becerril.

