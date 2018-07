Héctor Becerril reitera que no se reunió con consejeros de CNM

El congresista y vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, volvió a rechazar el haberse reunido con miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a pesar de que Baltazar Morales confirmó esta mañana que sí se llevó a cabo una cita con este parlamentario en febrero del año pasado.

"Consejero (Baltazar) Morales continúa con su infame acusación sobre una reunión que nunca existió", comentó Héctor Becerril en su cuenta de Twitter.

El parlamentario, en su breve mensaje y el primero luego de las declaraciones de Baltazar Morales, dijo que estas acusaciones serían una venganza por haber impulsado una acusación constitucional contra el consejero.

Consejero Morales continúa con su infame acusación sobre una reunión que NUNCA existió¿Es su venganza porq impulsé acusación Constitucional en su contra?.EXIJO q esta denuncia se vea de inmediato en la Sub https://t.co/OtobQRdK6o permitiré que manchen mi honra — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 18 de julio de 2018

"Exijo que esta denuncia se vea de inmediato en la Subcomisión (de Acusaciones Constitucionales). No permitiré que manchen mi honra", manifestó Héctor Becerril.

Esta no es la primera vez que el congresista de Fuerza Popular rechaza esta versión. El 16 de julio había indicado que la reunión no se llevó a cabo y que nunca presionó para favorecer a algún candidato a presidir el CNM.

Ante reportaje de Cuarto Poder reafirmo categóricamente que NUNCA existió tal reunión conmigo.Apoyaré todo tipo de investigación al respecto.Los audios en los que hablan de una persona sin prueba alguna,no pueden condenar ni manchar a la persona — HÉCTOR BECERRIL R. (@hectorbecerrilr) 16 de julio de 2018

Baltazar Morales Parraguez dijo esta mañana que era cierto lo que se escuchó en un audio difundido por IDL-Reporteros y por Cuarto Poder sobre una cita que se llevó a cabo en la casa de otro consejero del CNM, Guido Águila, en febrero del 2017.

"El congresista (Héctor Becerril) llegó a la casa [de Guido Aguila]. No sabía de quién se trataba la persona con quien iba a hablar. Me dijeron que era una persona honorable de la política nacional. Acudí y me di con la sorpresa que era el congresista Becerril. Era la primera vez que conversaba con él", detalló Baltazar Morales.