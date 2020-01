Héctor Becerril, miembro de la Comisión Permanente del Congreso, renunció a la secretaría nacional de organización de Fuerza Popular en octubre del 2019, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). Según se consigna, la renuncia fue presentada el 14 de octubre del 2019.

Consultamos a Becerril y este nos respondió: “No soy militante inscrito en el partido. Tengo carácter de militante porque era miembro del CEN. Cuando cualquier dirigente deja de ser parte del CEN, automáticamente dejamos de ser militante. Por un tema de reglamento, al renunciar a la secretaría nacional de la organización dejo de ser militante del partido. Pero, eso no implica bajo ningún punto de vista mi alejamiento de Fuerza Popular. Sigo trabajando en la Comisión Permanente dentro de mi bancada. Las cosas para mí siguen como antes, trabajando por el partido”.

Cuestionado sobre si asumiría otras responsabilidades en Fuerza Popular, respondió que eso lo deberán definir los delegados en el congreso partidario. Además, dijo que si bien presentó esta renuncia en octubre del año pasado, hasta la fecha no tiene una respuesta por parte del partido. “No sé si lo tramitaron o no. Mi renuncia es con carácter de irrevocable, pero seguramente ya deben haberlo tramitado en el ROP. Seguramente me lo darán a conocer", nos dijo.

Tuvimos acceso a una carta enviada por la fujimorista Milagros Takayama, personera legal de Fuerza Popular y miembro suplente de la Comisión Permanente, en la que comunica al ROP la renuncia de Becerril a su cargo y pide que esta sea registrada.

Por lo tanto, el partido, bajo el mando del secretario general, Luis Galarreta, asumió oficialmente que Becerril estaba apartado de la dirigencia. (En el documento, fechado el 12 de noviembre del año pasado, Takayama comete un error al consignar la fecha de la renuncia como 8 de febrero; cuando en realidad fue en octubre).

Sobre los motivos por los que presentó esta renuncia, Becerril dijo que tomó la decisión por desacuerdos internos en Fuerza Popular. “Cuando Keiko Fujimori estuvo privada de su libertad, no estuve de acuerdo con algunas decisiones que se tomaron en su ausencia; eso obligó a que yo presente mi renuncia. Pero, espero seguir dentro de Fuerza Popular con cargo o sin cargo, eso no va a cambiar en lo absoluto”.

A Héctor Becerril se le vincula con el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, actualmente detenido, y a quien se le sindica como cabecilla de la organización criminal Los Temerarios del Crimen. De acuerdo con indagaciones de la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Chiclayo (Fecor), a cargo del fiscal Juan Carrasco Millones, la banda criminal tenía como miembros a funcionarios públicos que se repartían obras en la capital de la región Lambayeque.

Además, Becerril es investigado por su presunta implicancia en la organización Los Wachiturros de Tumán. La investigación por crimen organizado es por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.

“En todo el tiempo que me vienen investigando, nunca, ni siquiera un fiscal o juez ha pedido el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria. No tengo ningún problema en que deje de ser congresista y finalmente se termine la inmunidad, no he hecho uso de ella para responder a la justicia. Seguiré colaborando hasta que se esclarezcan los hechos”, dijo a El Comercio.