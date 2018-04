El portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, consideró que el congresista Rogelio Tucto (Frente Amplio) debería de ser desaforado por sus declaraciones “pro senderistas”.

“Yo creo que estas declaraciones pro senderistas de Tucto no solamente ameritan ir a la Comisión de Ética. Para mí debería ser desaforado del Congreso de la República”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

Como se recuerda, Rogelio Tucto señaló a "Perú.21" que el ex presidente Alberto Fujimori es "tan o más terrorista que Abimael Guzmán".

El parlamentario reiteró su afirmación esta tarde al ser consultado por la prensa en el Congreso.

"Fujimori es, para mí, tan o más terrorista que Abimael Guzmán" declaró a Canal N.

(Video: Canal N / Foto: Archivo El Comercio)

Estas declaraciones se dan en el marco del fallo judicial que ordena el arresto domiciliario para Osmán Morote y Margot Liendo, dos miembros de la cúpula de Sendero Luminoso.

Tucto no solo se mostró de acuerdo con la medida, sino que aseveró que esta organización terrorista ya no es un peligro para el país porque “ya no existe”.

"No son más que cuatro gatos en el Vraem", remarcó.

Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular, cuestionó que hasta el momento Tucto no haya sido sancionado por su bancada pese a que esta no es la primera vez que realiza declaraciones de este tipo.

Dijo, en tal sentido, que ello denota “una total anuencia de parte de Marco Arana, porque hasta el momento no ha habido ningún tipo de sanción para Tucto como en su momento lo manifestó el propio Arana”.

Finalmente, el vocero alterno de Fuerza Popular aseveró que las reiteradas declaraciones del legislador izquierdista sobre Sendero Luminoso “lo ponen en el mismo nivel de ideológico de los terroristas”.