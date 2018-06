El presidente de la Comisión Madre Mía, Héctor Becerril, (Fuerza Popular) informó esta mañana que no volverá a citar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien no acudió hoy a la Comisión Madre Mía que lo había convocado por segunda vez declarar en calidad de testigo.

El titular del Ministerio Público fue citado para explicar las razones por las que en 2009 sostuvo que no había pruebas para acusar al ex presidente Ollanta Humala de desaparición forzada de personas, asesinato y lesiones graves en la zona de Madre Mía en 1992.

Héctor Becerril informó que Pablo Sánchez envió ayer un oficio en el que comunicaba que no asistiría y que la comisión se remita a sus declaraciones y a todo lo actuado cuando se llevó a cabo el proceso en el que él intervino.

"El fiscal de la Nación no quiere colaborar con las investigaciones sobre este caso grave como es Madre Mía, en las que se indaga crímenes de lesa humanidad y compra de testigos. Parece que es su costumbre, pues a la Comisión Lava Jato tampoco quiere ir", manifestó el parlamentario de Fuerza Popular.

No obstante, Becerril descartó que tuviera la intención de citarlo de grado fuerza para garantizar su asistencia. "No quisiera llegar a que haya un enfrentamiento entre el Congreso y la fiscalía. No lo voy citar de grado fuerza, simplemente no lo voy a volver a citar", precisó.

Para hoy también estaba citado el ex juez supremo Javier Villa Stein, pero el magistrado tampoco asistió.