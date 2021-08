Conforme a los criterios de Saber más

Antes de jurar como ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar tuvo una serie de polémicas declaraciones sobre Cuba, Venezuela, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y el origen “norteamericano” de Sendero Luminoso. Sin embargo, es su última expresión en ser conocida sobre la Marina la que podría generar su salida de Torre Tagle.

Béjar- de acuerdo a un video difundido por “Panorama”- refirió que “el terrorismo en el Perú lo inició la Marina”. “Y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA, finalmente”, agregó. Mientras tanto, no hay un pronunciamiento de Torre Tagle.





Estas expresiones no solo han generado el rechazo de la institución castrense, sino también en el Parlamento, donde un sector de la oposición ya habla de censurar al canciller.

(Foto: La Marina)

El portavoz de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, refirió, a través de su cuenta de Twitter, que Béjar “acaba de censurarse a sí mismo”.

Añadió que el gobierno “está en la obligación de retirarlo” del cargo, porque sus declaraciones “están dañando tremendamente la imagen de la cancillería y mancillando el prestigio” de las Fuerzas Armadas.

El Ministro Bejar acaba de censurarse a sí mismo.



El Gobierno está en la obligación de retirarlo de su cargo.



Sus declaraciones son simplemente las de un terrorista y está dañando tremendamente la imagen de la cancillería y mancillando el prestigio de las FFAA. — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) August 16, 2021

Montoya fue jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. durante la segunda administración de Alan García (2006-2011).

La congresista Norma Yarrow, quien recaló hace unos días en Avanza País, consideró que Béjar “merece ser censurado” por el Parlamento, después de sus expresiones en las que responsabiliza a las Fuerzas Armadas de la existencia del grupo terrorista Sendero Luminoso.

El portavoz de Avanza País, José Williams Zapata , dijo a El Comercio que su bancada respalda el comunicado de la Marina, pues es “absurdo pensar” que esta institución tuvo relación con el surgimiento del terrorismo en el país. Y precisó que internamente, su agrupación aún no ha analizado la situación del ministro de Relaciones Exteriores, aunque refirió que este tema “podría escalar”.

“Estas declaraciones [de Béjar] son reprochables por parte mía, pienso que son absurdas y no tienen ningún sustento. Son agraviantes para la Marina. Es una afirmación muy delicada que podría escalar”, manifestó sin descartar un respaldo a una eventual moción de censura.

“Se tienen que hacer correcciones”

Desde Alianza para el Progreso (APP), su vocero Eduardo Salhuana consideró que ha llegado el momento de “pensar en la continuidad” del canciller.

“Las declaraciones son realmente lamentables y preocupan porque vienen de una persona que conduce la cancillería. Y segundo, uno se pone a pensar si realmente es una persona idónea para un cargo tan importante que requiere mesura y prudencia en sus declaraciones. Y él no actúa como un diplomático, sino todo lo contrario”, subrayó a este Diario.

Salhuana sostuvo que “es una posibilidad” que APP respalde una censura a Béjar, aunque aclaró que aún no se han reunido como bancada.

“Antes de la presentación del Gabinete, se tienen que hacer correcciones, y esta es la mejor demostración”, acotó.

La portavoz alterna de Acción Popular, Karol Paredes, calificó de “desafortunadas” las expresiones de Béjar sobre la Marina, teniendo en cuenta de que es una de las instituciones que más ha sufrido por la presencia del terrorismo. “Hay que ser responsable, si él tiene pruebas, tiene que mostrarlas, pero la Marina es un ente que ha peleado por mantener la paz en el país. Sus expresiones son ligeras”.

Paredes coincidió con Montoya, en el sentido, de que el canciller “solito se ha censurado”.

A título personal, adelantó que ella su apoyaría una eventual moción de censura y señaló que espera que el resto de su bancada también lo haga. “Ya hay demasiados vaivenes, demasiadas opiniones desafortunadas [del ministro de Relaciones Exteriores], tenemos que hacer que se respete al Congreso. Personalmente, yo sí apoyaría esta moción de censura. Considero que debemos actuar en bloque”, complementó.

El parlamentario Carlos Anderson (Podemos Perú) indicó que es “inaceptable” que Béjar “mancille” a una institución como la Marina “con sus desvaríos ideológicos”.

“No quiero adelantar opinión, pero su actitud, su visión es deplorable, censurable. Ya lo he dicho varias veces este Gabinete es un Gabinete fallido. En el caso del canciller, es más notoria esa falla de origen”, manifestó a El Comercio.

El portavoz de Somos Perú-Partido Morado, José Jeri, dijo que su agrupación rechaza de manera categórica las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores. Agregó que respaldan la labor de la Marina. Aunque detalló que su bancada no ha abordado en su conjunto si procede o no una censura en contra de Béjar.

“A título personal, considero que sus comentarios dividen a las fuerzas políticas y que se alejan del perfil de ministros que debemos tener, que son ministros que generen consensos. Evaluaremos en reunión de bancada acciones más firmes y concretas a raíz de los comentarios del ministro”, remarcó.

Este Diario intentó comunicarse con el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, pero no respondieron a nuestras llamadas ni mensajes.

“Nos parece apresurada” una censura

La parlamentaria Ruth Luque, vocera de Juntos por el Perú, dijo que no comparte las expresiones del canciller Béjar sobre la Marina.

“Hay víctimas que aún no han recibido justicia, que no han recibido reparaciones, y las organizaciones subversivas no pueden hacer un borrón y cuenta nueva, necesitamos trabajar en el tema de la memoria y ratificar la defensa de los derechos fundamentales”, añadió.

En comunicación con El Comercio, Luque le pidió a la oposición ser responsable con sus opiniones políticas, porque aún estamos en un contexto de polarización.

“Nos parece apresurada una moción en ese sentido [de censura a Béjar], tratemos de ser responsables, hay que poner al centro a la población, que es lo fundamental en este contexto de crisis, donde se nos avecina una tercera ola [de COVID-19]”, refirió.

El congresista Jaime Quito, de Perú Libre, dijo que él respeta la opinión de Béjar y también la del titular de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quien calificó de “lamentables” las expresiones del canciller, en el sentido, de que la CIA estuvo detrás de la creación de Sendero Luminoso.

“Yo respeto la opinión de ambos, están planteando sus opiniones, y yo respeto la opinión de ambos”, finalizó.

La congresista Patricia Chirinos solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que convoque con “carácter de urgencia” a la Junta de Portavoces, a fin de que se evalúe la situación de Béjar.

(Foto: El Comercio)

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, afronta actualmente tres investigaciones en el Ministerio Público, en etapa preliminar, por los presuntos delitos de lavado de activos, vinculado al caso Los Dinámicos del Centro, por el presunto delito de terrorismo y por presunta apología al terrorismo.

