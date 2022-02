Héctor Valer, nuevo jefe del Gabinete Ministerial, dará una conferencia de prensa este mediodía para responder por las denuncias de violencia familiar que pesan en su contra.

Valer Pinto hizo el anuncio durante una entrevista con la periodista Rosa María Palacios en Radio Santa Rosa, durante dicha conversación negó que haya agredido alguna integrante de su familia y que no hay pruebas ni sentencias en su contra por delito alguno.

“Debo decir que esa denuncia está por corroborarse, me acabo de enterar. Nunca mi esposa en vida me lo dijo, pero mi hija me ha explicado que había ido a la comisaria aquella vez que la había reprendido y le había llamado la atención, ella pensaba que era igual que la policía de Francia, porque ellas [esposa e hija] han vivido ahí. En Francia la policía intermedia en estos casos, pero lo que pasó fue que la policía le hizo firmar un papel pero eso es todo”, afirmó al programa “A pensar más”.

Durante la referida entrevista, el flamante premier descartó renunciar al cargo y dijo estar dispuesto a ser la “primera bala de plata del presidente” en alusión a que si el Congreso niega la confianza a dos Gabinetes Ministeriales, el mandatario Pedro Castillo queda facultado para disolverlo constitucionalmente.

“Si se prueban y si todo esto fuera cierto, desde luego, mi integridad moral me obligaría a (renunciar ya), pero como esto no es cierto y como acá hay un trasfondo político, yo creo que seré un hueso duro de roer y seré, si así lo cree el presidente de la República, la primera bala de plata que el Congreso gastará”, dijo esta mañana.

Valer reemplazó el último martes a Mirtha Vásquez en la presidencia del Consejo de Ministros. El presidente Pedro Castillo también hizo otros nueve cambios ministeriales.

Héctor Valer dijo que podría ser la "primera bala de plata" ante el Congreso. (Radio Santa Rosa)

