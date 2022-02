Legisladores de diferentes bancadas parlamentarias cuestionaron la conformación del nuevo Gabinete Ministerial por la presencia de personas con antecedentes negativos, como el caso de Alfonso Chávarry, quien asumió como ministro del Interior.

En declaraciones a la prensa, Norma Yarrow (Avanza País) manifestó su preocupación por los presuntos vínculos que tendría Chávarry con el narcotráfico y con la designación de la ministra de la Mujer, Katy Ugarte, quien fue declarada reo contumaz.

“Tenemos un Gabinete tras el telón y el que sale ante el público. El caso de Katy Ugarte es preocupante porque es reo contumaz, en el caso de Chávarry me preocupa porque tiene vínculos con el narcotráfico. Eso me preocupa por eso vamos a pedir sus antecedentes. Es un gabinete parchado, para salir de la emergencia”, aseveró.

Por su parte, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, consideró que este nuevo equipo ministerial es una “repartija” por parte de ciertos grupos. El martes por la noche la bancada fujimorista adelantó que no daría el voto de confianza al Gabinete.

“Vemos que hay una composición que responde a intereses de grupos. Por ejemplo, están los representantes de los maestros, ahí está la señora Ugarte”, dijo a la prensa.

“Están representantes del grupo de Cerrón, están representantes de este nuevo grupo que se ha conformado y ahí está el presidente del Consejo de Ministros”, agregó.

Mientras que la congresista Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular, consideró que se trata de una “estrategia” que tiene como una de sus primeras acciones “la provocación” al designar en el primer cargo a una persona que tiene “serios cuestionamientos” en su vida política.

“Él (Pedro Castillo) piensa que solamente es presidente de su entorno y que no es presidente de un país. En vez de mejorar su Gabinete, no lo hace. Para mí esto es un acto de provocación, es una estrategia que ellos tienen muy bien implementada, yo ya no creo cuando dicen que hay que minimizar lo que él dice”, señaló.

“Yo sí creo, y lo reafirmo, que esto es parte de una estrategia para desestabilizar al Congreso y hacer parecer a los congresistas como obstaculizadores que no los dejan hacer cuando hay un sinnúmero de problemas que hay que ir superando”, insistió.

La tarde del martes 1 de febrero, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a su tercer Gabinete Ministerial, el cual es liderado por el legislador Héctor Valer, quien fue electo congresista por Renovación Popular. Además dispuso cambios en nueve carteras.

